Правительство Руанды обеспечит защиту беженцев из Ливии

Триполи, 31 октября. Африканский союз, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и правительство Руанды подписали соглашение о приеме мигрантов из Ливии. Мандат продлевает действующие договоренности до 31 декабря 2023 года.

Представители АС заявили, что документ вступает в силу немедленно. Это обеспечит продолжение существующей системы по регистрации граждан в транзитном центре, расположенном в районе Гашура на востоке Кигали. Учреждение вмещает от 500 до 700 человек.

«В соответствии с соглашением правительство Руанды примет и обеспечит защиту беженцев и лиц, ищущих убежища, а также других граждан, признанных особо уязвимыми, которые в настоящее время содержатся в центрах Ливии», — говорится в сообщении.

الاتحاد الافريقي يوقع اتفاقية مع روندا لتمديد استقبال اللاجئين من ليبيا. #الساعة24 #ليبياhttps://t.co/V3At8FcEff — الساعة 24 (@alsaaa24) October 31, 2021

Договоренности между АС, УВКБ ООН и правительством Руанды направлены на возвращение африканцев на родину, а также их защиту. Центры содержания мигрантов в Триполи славятся бесчеловечными условиями. Граждане подвергаются пыткам и избиению, не считая антисанитарии, в которой они находятся.

Специалисты Национальной организации по наблюдению за преступностью в Ливии неоднократно фиксировали нарушения в этих учреждениях. Одним из громких дел стало признание 17-летней девушки. По ее словам, охранники регулярно подвергают женщин сексуальному насилию в обмен на еду и поход в туалет.

Правозащитные организации призвали переходное Правительство национального единства закрыть центры содержания мигрантов и ускорить депортацию беженцев на родину. Профильные ведомства пообещали разобраться со сложившейся проблемой, однако решительных действий не последовало.