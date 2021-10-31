Поклонники не узнали Лизу Арзамасову в образе брюнетки с каре

Москва, 31 октября. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова похвасталась результатом удивительного преображения. Актриса примерила новый дерзкий образ.

Знаменитость предстала перед поклонниками в непривычном виде на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала несколько кадров, на которых она позирует перед камерой в образе брюнетки с каре. На одном из фото Арзамасова, одетая в распахнутый плащ, демонстрирует стройные ноги в высоких сапогах, а на другом сидит на полу в лифте перед зеркалом.

«В банк настроений», — лаконично подписала снимки звезда «Папиных дочек».

Многие поклонники не узнали любимую актрису после преображения. Однако пользователи соцсети при этом отметили, что непривычный образ очень подходит артистке. Подписчики оставили в комментариях множество комплиментов.

«Лиза, это вы? Очень здорово. Прямо женщина-вамп!»; «Лиза, какая вы классная и всегда неожиданная, разная»; «Я не сразу вас узнала. Безумно красиво! Во всех ваших образах присутствуют обаяние и шарм, свойственные именно вам», — восхитились поклонники.

Летом Лиза Арзамасова впервые стала матерью — она родила сына от своего супруга, фигуриста и продюсера ледового шоу Ильи Авербуха. Несмотря на большое количество работы, муж актрисы находит время на малыша. Недавно артистка показал трогательное видео с Авербухом и их ребенком.