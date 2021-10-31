Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 18:34
18:30
Общество
Dementia Australia: насыщенные трансжиры могут вызвать преждевременную деменцию
18:23
Весь мир
Правительство Руанды обеспечит защиту беженцев из Ливии
18:21
Общество
Вдова Кобзона рассказала о состоянии борющегося с онкологией кутюрье Юдашкина
18:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за брошенного ребенка в московском метро
18:16
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Лизу Арзамасову в образе брюнетки с каре
18:13
Экономика
Два муниципалитета Дагестана обеспечивают 1% мирового производства капусты
18:12
Общество
«Ашан» ищет управу на самарский ТЦ в Верховном суде
18:08
Происшествия
В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
18:06
Политика
Правящая в Японии коалиция получит большинство мест в нижней палате парламента
18:05
Армия
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили две скрытые понтонные переправы ВСУ в Донбассе
Все новости

Поклонники не узнали Лизу Арзамасову в образе брюнетки с каре

  /   Обновлено: 31 октября 2021 18:16
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Лизу Арзамасову в образе брюнетки с каре
instagram.com  /  @liza_arzamasova

Москва, 31 октября. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова похвасталась результатом удивительного преображения. Актриса примерила новый дерзкий образ.

Знаменитость предстала перед поклонниками в непривычном виде на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала несколько кадров, на которых она позирует перед камерой в образе брюнетки с каре. На одном из фото Арзамасова, одетая в распахнутый плащ, демонстрирует стройные ноги в высоких сапогах, а на другом сидит на полу в лифте перед зеркалом.

«В банк настроений», — лаконично подписала снимки звезда «Папиных дочек».

Многие поклонники не узнали любимую актрису после преображения. Однако пользователи соцсети при этом отметили, что непривычный образ очень подходит артистке. Подписчики оставили в комментариях множество комплиментов.

«Лиза, это вы? Очень здорово. Прямо женщина-вамп!»;

«Лиза, какая вы классная и всегда неожиданная, разная»;

«Я не сразу вас узнала. Безумно красиво! Во всех ваших образах присутствуют обаяние и шарм, свойственные именно вам», — восхитились поклонники.

Летом Лиза Арзамасова впервые стала матерью — она родила сына от своего супруга, фигуриста и продюсера ледового шоу Ильи Авербуха. Несмотря на большое количество работы, муж актрисы находит время на малыша. Недавно артистка показал трогательное видео с Авербухом и их ребенком.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники не узнали Лизу Арзамасову в образе брюнетки с каре
актриса папины дочки арзамасова
Комментировать