Власти Колумбии объявили широкую амнистию для боевиков картеля «Клан дель Гольфо»

После захвата Дайро Антонио Усуги, главы наркокартеля «Клан дель Гольфо» по кличке Отониэль, власти Колумбии арестовали еще около 50 боевиков картеля, включая нескольких руководителей среднего звена, после чего поспешили объявить о «победе» над крупнейшей наркогруппировкой страны. С этим не согласны колумбийские эксперты по криминальным группировкам. По их мнению, наркорынок быстро оправится от поимки Отониэля, и властям придется продолжить войну с картелями.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, что произошло в Колумбии после сильнейшего удара по наркомафии в стране за последние 20 лет, и почему арест Отониэля не сильно повлияет на ситуацию в стране.

Федеральное агентство новостей /

Война с FARC

Захват Отониэля, судя по всему, подтолкнул военных к активным действиям против оставшихся вооруженных группировок. 30 октября в Гуапи, департамент Каука, властям сдались 13 боевиков структуры «Франко Бенавидес», входящей в состав радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

«В ходе военной операции, скоординированной SIPOL (полицейская разведка) и FUDRA 4 (военное подразделение быстрого развертывания), сдались 13 членов «Фронта Франко Бенавидес» из FARC. Мы повторяем призыв к членам организованных вооруженных групп (GAO) к повторной интеграции через установленные процедуры», — заявил в Twitter Хуан Камил Рестрепо, Верховный комиссар по вопросам мира в правительстве Колумбии.

#Guapi | En una operación militar coordinada entre SIPOL y FUDRA 4, se entregaron 13 integrantes del frente Franco Benavides de las Farc.



Reiteramos el llamado a los integrantes de los Grupos Armados Organizados (GAO) a la reinserción a través de la #RutaDeLaLegalidad. pic.twitter.com/SU5CuyRnTl — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) October 30, 2021

По официальным данным, с ноября 2020 года властям сдались 208 боевиков бывшей FARC.

30 октября исполнилось 23 года с нападения двух тысяч партизан FARC на полицейский участок Миту в департаменте Ваупес. Долгое время оно приписывалось ультраправым боевикам. Во время нападения были убиты 16 полицейских, 24 военнослужащих и 11 гражданских. По описанию свидетелей, партизаны вламывались в дома, захватывали и расстреливали тех, кого подозревали в работе на власти. 61 полицейский был захвачен в плен, и выжили в нем немногие.

Федеральное агентство новостей /

Точных данных о том, где были похоронены пленные, нет до сих пор. Расследование по этому делу продолжается в рамках работы Судов специальной юрисдикции по вопросам мира (JEP).

30 октября JEP и Группа по поиску пропавших (UBPD) закончили эксгумацию и изучение 46 тел, обнаруженных на кладбище Унион-Пенейя, муниципалитет Ла-Монтаньита в департаменте Какета. По предварительным данным, тела принадлежат как бойцам FARC, так и их жертвам, включая похищенных когда-то людей. Среди трупов обнаружены тела семи несовершеннолетних.

«UBPD и JEP на кладбище Ла-Унион-Пенея обнаружено 46 тел, которые могут соответствовать людям, пропавшим без вести в ходе вооруженного конфликта, включая несовершеннолетних, предположительно завербованных», — сообщил орган на своей странице Twitter.

????La @UBPDcolombia y la @JEP_Colombia recuperan 46 cuerpos en el cementerio de La Unión Peneya, que podrían corresponder a personas desaparecidas en el conflicto armado, incluidos menores presuntamente reclutados.#Comunicado: https://t.co/NJHPRNFX8B pic.twitter.com/8X59ZSa4AI — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 30, 2021

«Важно определить, действительно ли эти тела соответствуют несовершеннолетним, были ли они завербованы FARC, что произошло, как они погибли и погибли ли они в контексте конфликта», — заявила Лили Андреа Руэда, одна из судей JEP, курирующих процесс опознания пропавших.

Сами тела были обнаружены благодаря показаниям бывших боевиков FARC в рамках сотрудничества с JEP. К сожалению, это лишь капля в море. Сейчас только в департаменте Какета на очереди стоит выяснение судеб 1823 пропавших без вести, о которых не известны даже места захоронений — если они вообще были, так как во время гражданской войны тела могли разрубить на куски и сбросить в реку. Поисковикам приходится учитывать изменение ландшафта, миграции населения и то, что память у людей далека от фотографической. Бывшие боевики могут забыть или перепутать места захоронений, могут утаить их — и тогда вся работа по поиску пропавших будет бессмысленной.

Падение Отониэля

Спецоперация по захвату Отониэля привела к ответным действиям со стороны наркокартеля «Клан дель Гольфо», — но также и подтолкнула семь главарей преступной организации к сдаче властям.

Efecto dominó tras la captura de alias "Otoniel": Otros siete integrantes del Clan del Golfo se entregaron a la justicia https://t.co/YaWolujhpv — Alberto Ravell (@AlbertoRavell) October 29, 2021

В первые дни после его ареста были схвачены 50 боевиков картеля. Аресты происходили по всей Колумбии, как на северо-востоке страны, в департаменте Ла-Гуахира, так и на юге, в департаменте Чоко. Попытки картеля начать террористическую войну против полиции в Карибском регионе провалились — восемь боевиков были убиты в результате военной спецоперации.

Однако на динамику наркоторговли, по мнению эксперта Райнела Бадильо из Университета дель Норте, эти события вряд ли окажут серьезное влияние. Дело в том, что с 2000-х годов в Колумбии произошла фрагментация наркорынка.

«Если мы предположим, что Гайтанистские силы самообороны Колумбии (AGC) — «Клан дель Гольфо» также известен под этим именем — исчезнут, спрос, который необходимо будет удовлетворить, и поставщики (структуры организованной преступности), готовые удовлетворить его, сохранятся. Мы должны понимать, что эта группа не функционирует как обычный картель в наркобизнесе», — считает эксперт.

Картель «Клан дель Гольфо» доминировал на наркорынке, но он сам был конфедерацией автономных криминальных структур. Они соперничали друг с другом за наиболее лакомые куски рынка. Стандартным было заключение союзов с остатками ультраправых «Объединенных сил самообороны Колумбии» (AUC) и FARC, отрядами «Армии национального освобождения» (ELN), группировками-конкурентами типа «Лос Пелусос», а также с местными криминальными бандами и даже мексиканскими наркокартелями. На внешнем рынке колумбийцы сотрудничали, например, с албанскими наркосиндикатами.

«В Колумбии не один, а несколько вооруженных конфликтов. Поэтому не исключено, что эффект от захвата Отониэля будет ощущаться с большей силой на юге Кордовы (один из форпостов клана), и рынок сбора и переработки коки будет временно дестабилизирован, но не сильно изменится в других субрегионах (Сьерра-Невада-де-Санта-Марта или к югу от Боливара), поскольку там структура «Клана дель Гольфо» не так зависела от центрального командования. Следовательно, необходимо наблюдать последствия, субрегион за субрегионом, потому что эта война ведется не на национальном уровне», — дополнил свою мысль Райнел Бадильо.

Свидетельством того, что колумбийский наркорынок не заметил ареста Отониэля, стал захват в порту Картахены (департамент Боливар) 2,2 тонны кокаина. По сведениям властей, его собирались доставить в Роттердам (Нидерланды) для дальнейшего сбыта в Европе и Турции. Заметим, что в Картахене власти за 2021 год изъяли 302 тонны кокаина. И это только часть того, что ушло на внешние рынки.

Сразу же после захвата Отониэля правительство Колумбии повело активную агитацию за разоружение боевиков картеля «Клан дель Гольфо» и ELN. По словам Верховного комиссара по вопросам мира, в случае их сдачи им в течение семи лет будет предоставляться финансовая помощь в размере 130 долларов в месяц.

Сомнительно, что это предложение привлечет главарей вооруженных формирований. Но тут стоит принять во внимание, что расчет сделан во многом на рядовых боевиков и несовершеннолетних, которых могли завербовать против их воли. По заявлению специального Колумбийского института семейного благополучия (ICBF), он уже оказал помощь 111 подросткам, состоявших в рядах картеля. В будущем эти цифры, вероятно, могут увеличиться.

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