Правящая в Японии коалиция получит большинство мест в нижней палате парламента

Токио, 31 октября. Японская правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и «Комэйто» гарантировала себе большинство мест в нижней палате парламента после состоявшихся выборов.

Телеканал NHK обнародовал предварительные результаты голосования. Согласно полученным данным, обе партии в совокупности уже могут рассчитывать более чем на 233 из 465 мест, однако подсчет голосов еще продолжается. В общей сложности либерал-демократы могут занять 253 депутатских кресла.

Представители главной оппозиционной Конституционно-демократической партии пока что получили только 65 мандатов.

Как стало известно ранее, более 46 тысяч избирательных участков открылись в Японии на парламентских выборах. Всего в избирательном процессе принимает участие 1051 политик от девяти политических партий.