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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили две скрытые понтонные переправы ВСУ в Донбассе
Армия
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили две скрытые понтонные переправы ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 31 октября. Беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили в Донбассе два притопленных понтонных моста, возведенных Вооруженными силами Украины.

Как отмечается в отчете наблюдателей миссии ОБСЕ от 30 октября, две переправы были замечены на окраине населенного пункта Гранитное. Мосты предназначаются как для перемещения бронетехники, так и пехоты.

«На восточной окраине Гранитного БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал, вероятно, погруженный в воду понтонный мост для транспортных средств», — указывается в отчете.

Второй мост расположен в 200 метрах к северо-северо-востоку, который похож на переправу для пешеходов. Ранее эти объекты наблюдателями ОБСЕ зафиксированы не были, поэтому можно сделать вывод, что украинские военные возвели их недавно.

Стоит отметить, что глава ДНР Денис Пушилин указал на признаки, которые сигнализируют о подготовке Украины к войне или серьезной провокации.

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