Два человека погибли в результате стрельбы на балу в честь Хэллоуина в США

Хьюстон, 31 октября. Стрельба на двух вечеринках в честь Хэллоуина в Техасе привела к смерти двух человек. Жертвами стали 18-летняя девушка и 20-летний юноша.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в Хьюстоне. Конфликт двух компаний во время домашнего застолья закончился смертью 18-летней девушки. Она была убита из оружия. Еще двое получили ранения.

Таким же печальным исходом завершилась вечеринка в другом доме. Там жертвой стрельбы стал 20-летний парень. Еще девять человек пострадали. Всего в хэллоуинские выходные в США в результате применения огнестрельного оружия погибли семь человек, 22 — ранены.

Более того, несколько похожих эпизодов произошли в разных штатах с участием малолетних детей, которые случайно стреляли в себя во время игры с найденным у родителей оружием.