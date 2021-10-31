Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 18:33
18:30
Общество
Dementia Australia: насыщенные трансжиры могут вызвать преждевременную деменцию
18:23
Весь мир
Правительство Руанды обеспечит защиту беженцев из Ливии
18:21
Общество
Вдова Кобзона рассказала о состоянии борющегося с онкологией кутюрье Юдашкина
18:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за брошенного ребенка в московском метро
18:16
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Лизу Арзамасову в образе брюнетки с каре
18:13
Экономика
Два муниципалитета Дагестана обеспечивают 1% мирового производства капусты
18:12
Общество
«Ашан» ищет управу на самарский ТЦ в Верховном суде
18:08
Происшествия
В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
18:06
Политика
Правящая в Японии коалиция получит большинство мест в нижней палате парламента
18:05
Армия
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили две скрытые понтонные переправы ВСУ в Донбассе
Все новости

Два человека погибли в результате стрельбы на балу в честь Хэллоуина в США

  /   Обновлено: 31 октября 2021 18:04
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы на балу в честь Хэллоуина в США
pexels.com  /  Toni Cuenca

Хьюстон, 31 октября. Стрельба на двух вечеринках в честь Хэллоуина в Техасе привела к смерти двух человек. Жертвами стали 18-летняя девушка и 20-летний юноша.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в Хьюстоне. Конфликт двух компаний во время домашнего застолья закончился смертью 18-летней девушки. Она была убита из оружия. Еще двое получили ранения.

Таким же печальным исходом завершилась вечеринка в другом доме. Там жертвой стрельбы стал 20-летний парень. Еще девять человек пострадали. Всего в хэллоуинские выходные в США в результате применения огнестрельного оружия погибли семь человек, 22 — ранены.

Более того, несколько похожих эпизодов произошли в разных штатах с участием малолетних детей, которые случайно стреляли в себя во время игры с найденным у родителей оружием.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два человека погибли в результате стрельбы на балу в честь Хэллоуина в США
стрельба оружие хэллоуин
Комментировать