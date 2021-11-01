Александр Трещев рассказал, как бороться с «голыми» фото блогеров у соборов

Юрист, блогер, постоянный эксперт телешоу на федеральных каналах Александр Трещев рассказал ФАН, как бороться с «голыми» фото блогеров у соборов.

В минувшую пятницу жительница Северной столицы оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора и опубликовала кадры в Instagram. Позднее подобные фото сделала еще один блогер уже в Москве, на фоне Кремля. Причем это далеко не единственные случаи.

«Это как инфекция, как проказа. Раньше, чтобы прославиться, нужно было сделать что-то хорошее, сейчас — наоборот. Поэтому всякая чушь и глупость быстро подхватывается. Люди не знают границ. Это поколение лишено какого-либо приличного образования, совершая какую-то ерунду, они не понимают ее смысла. Многие из них без царя в голове. Единственное, что в них есть, — это раздутые губы и желание оголять свои ягодицы и думать, что миру только это и нужно», — говорит Александр Трещев.

instagram.com / @vftdy

На сегодняшний день в истории судопроизводства уже есть дела, которые закончились реальными тюремными сроками для блогеров, сделавших неприличные снимки на фоне символов веры. Кроме того, собеседник ФАН отмечает, что в Уголовном кодексе РФ предусмотрены и другие статьи.

«Уже есть наказания за определенные вещи, которые нарушают какие-то скрепы, бросают тень на те события, которые для страны и для народа являются священными, и их нельзя дискредитировать и пытаться передергивать факты истории», — отмечает юрист.

Однако сам Александр Трещев признается, что не является сторонником уголовного или административного наказания блогеров. Он считает, что с молодежью действенным будет несколько другой подход.

«В части контроля медиасферы не должно быть никаких надзирающих органов, хотя они, безусловно, имеются, потому что мы все помним, как несколько лет назад появился закон, который приравнял блогеров с более 3000 подписчиков к СМИ, и их уже по этому закону можно наказывать различными штрафами. Многие блогеры создают контент, чтобы зарабатывать на рекламе, поэтому наказание рублем более чем эффективнее», — заключил Александр Трещев.

Ранее блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой вынесли приговор после публикации фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Фигурантов уголовного дела отправили на 10 месяцев в колонию.