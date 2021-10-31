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Собчак сравнила отмену спектакля с Бузовой с анекдотом про козу
Шоу-бизнес
Собчак сравнила отмену спектакля с Бузовой с анекдотом про козу
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 31 октября. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость об отмене спектакля МХАТ имени Горького с участием поющей ведущей Ольги Бузовой.

В начале лета исполнительница хита «Мало половин» вышла на сцену театра в образе артистки кабаре Беллы Шанталь. Бузова сыграла эту роль в постановке под названием «Чудесный грузин», рассказывающей о молодом Иосифе Сталине. Участие певицы в спектакле вызвало много критики со стороны других артистов.

Очередной показ «Чудесного грузина» был запланирован на 2 ноября, однако новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман принял решение перенести спектакль. Причиной этого назвали плохие продажи билетов из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Собчак поделилась своей точкой зрения на эту ситуацию в Telegram-канале. Журналистка сравнила происходящее с анекдотом про козу.

«Кто не знает — универсальная формула, как исправить любую ситуацию. Если тебе плохо живется, покупаешь козу, всем становится еще хуже и неудобнее, а потом убираешь козу и сразу кажется, что жизнь наконец налаживается», — пошутила светская львица.

Собчак сравнила отмену спектакля с Бузовой с анекдотом про козу
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Сама Бузова уже отреагировала на отмену спектакля «Чудесный грузин». Певица пожелала МХАТу всегда иметь такие продажи билетов, как на постановки с ее участием.

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