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Подполковник ВС США Семелрот: Пентагон следит за ситуацией на российско-украинской границе
Армия
Подполковник ВС США Семелрот: Пентагон следит за ситуацией на российско-украинской границе
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 31 октября. Министерство обороны США наблюдает за развитием ситуации на российско-украинской границе. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

Представитель минобороны США прокомментировал публикацию газеты The Washington Post, в которой утверждалось, что должностные лица в США и странах Европы обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе.

«Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно», — сказал Семелрот.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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