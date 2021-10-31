Подполковник ВС США Семелрот: Пентагон следит за ситуацией на российско-украинской границе

Вашингтон, 31 октября. Министерство обороны США наблюдает за развитием ситуации на российско-украинской границе. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

Представитель минобороны США прокомментировал публикацию газеты The Washington Post, в которой утверждалось, что должностные лица в США и странах Европы обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе.

«Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно», — сказал Семелрот.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.