Польский писатель Мильчарек поделился впечатлениями от путешествия на край света в России

Краков, 31 октября. Автор нескольких книг о России, польский путешественник Михал Мильчарек поделился впечатлениями от очередной поездки на «край света» — Чукотку.

В общей сложности писатель провел в России около трех лет, он побывал в Калмыкии, на Северном Урале и в Эвенкии. Мильчарек является сотрудником факультета восточнославянской филологии Ягеллонского университета в Кракове. Свои впечатления автор излагает в сборнике репортажей «В никуда. Путешествие на край России». Польское издание Interia побеседовало с путешественником, перевод публикует портал «ИноСМИ».

Автора материала в первую очередь заинтересовало расстояние, которое разделяет Польшу и самый дальний уголок Чукотки. Мильчарек ответил, что примерно шесть-семь тысяч километров, однако этот край более труднодоступен, чем любой другой уголок планеты. Все дело в том, что для иностранцев этот пограничный регион России закрыт, чтобы попасть туда, требуется особое разрешение спецслужб, пояснил путешественник. Попасть в столицу Чукотки Анадырь можно только на самолете. В этом краю нет почти ничего: тундра, пустошь и бездорожье.

«Столица Чукотки Анадырь напоминает остров. Там живут примерно 15 тысяч человек. Вокруг нет дорог, между населенными пунктами перемещаются по воздуху», — отметил Мильчарек.

Prt Scr youtube.com / АЛЬБЕРТ СЕВЕРНЫЙ Путешествия по РОССИИ

На вопрос корреспондента об идее путешествия на край света писатель ответил, что в России он ищет философский опыт и восторг. Эти поездки имеют онтологический смысл — «чистое пространство, чистый пейзаж», где в поле зрения попадает только самое основное.

Журналист издания задал вопрос, как же путешествовать там, где «царит пустота и небытие». Мильчарек ответил, что он человек со странностями и его мало тревожат бытовые проблемы.

«В путешествии, как я понял, мир становится простым, все легко к вам придет, если не требовать от него многого», — отметил писатель.

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Мильчарек уточнил, что у него большой опыт путешествия автостопом, и он придерживается простых правил безопасности в поездках по дикому краю. Об удовлетворении базовых потребностей он не беспокоится, всегда найдется, где переночевать и что съесть. В глубинке люди простые, можно попроситься на ночлег, рассказывает путешественник.

«Для меня такие ночевки и автостоп были, скорее, игрой, формой контакта с миром, который позволяет ощутить братство между людьми. Приятно, когда вы оказываетесь на краю света и встречаете там гостеприимство и сердечность», — поделился Мильчарек.

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В целом по России польский писатель совершил около 30 поездок. Россияне на «краю света» демонстрировали интерес к иностранцу, расспрашивали о жизни в Польше.

Транспортную доступность некоторых регионов Чукотки планируют улучшить в ближайшее время. Власти анонсировали строительство канатной дороги через Анадырский лиман. Подвесной мост свяжет поселок Угольные Копи с окружным центром. Его протяженность составит более семи километров.