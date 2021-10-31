Лавров прокомментировал участие Путина в работе саммита G20 по видеосвязи

Рим, 31 октября. Министр иностранных дел России не видит связи между участием президента РФ Владимира Путина в работе саммита G20 по видеосвязи и вакцинацией, за которую выступает Москва.

По итогам саммита «Большой двадцатки» дипломат ответил на вопрос журналистов, почему российский лидер, будучи привитым, не участвовал в мероприятии очно.

«Что касается вакцин и физического присутствия (президента России — Прим. ФАН), я не вижу никакой связи. Многие лидеры сегодня в своих выступлениях поддержали то, что президент Путин сказал в отношении вакцин», — отметил Сергей Лавров.

Как стало известно ранее, глава МИД России считает позитивными итоги работы саммита G20.