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Лавров прокомментировал участие Путина в работе саммита G20 по видеосвязи

  /   Обновлено: 31 октября 2021 18:15
Политика
Лавров прокомментировал участие Путина в работе саммита G20 по видеосвязи
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Рим, 31 октября. Министр иностранных дел России не видит связи между участием президента РФ Владимира Путина в работе саммита G20 по видеосвязи и вакцинацией, за которую выступает Москва.

По итогам саммита «Большой двадцатки» дипломат ответил на вопрос журналистов, почему российский лидер, будучи привитым, не участвовал в мероприятии очно.

«Что касается вакцин и физического присутствия (президента России — Прим. ФАН), я не вижу никакой связи. Многие лидеры сегодня в своих выступлениях поддержали то, что президент Путин сказал в отношении вакцин», — отметил Сергей Лавров.

Как стало известно ранее, глава МИД России считает позитивными итоги работы саммита G20.

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