Спортивный комментатор Губерниев обрушился на футбольный клуб «Спартак»

«Спартак» не может по-другому играть. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился известный спортивный комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев.

Днем ранее московский «Спартак» вничью сыграл с «Ростовом» (1:1) в рамках 13-го тура РПЛ. На 78-й минуте красно-белым удалось открыть счет, который сохранить не получилось. В компенсированное время «Ростов» сумел вырвать ничью в выездном для себя матче. Туром ранее «Спартак» потерпел сокрушительное поражение от петербургского «Зенита» с самым крупным в своей истории счетом 1:7.

Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что сейчас легендарный столичный футбольный клуб находится не в лучшей форме и выглядит очень бледно. Раскритиковал Губерниев и главного тренера «Спартака» — португальского футбольного специалиста Руя Виторию.

«Спартак сейчас очень плох. И дело не в голе Глебова! Так после 1:7 играть нельзя… «Спартак» играет так уныло, просто потому что по-другому не может. И тренеру, наверно, неплохо рассказать своим игрокам, что на последней минуте при счете 1:0 гол на контратаке не пропускают. Нормальные команды держат в таком случае сзади 5-6 игроков. Витории матч Лиги наций Италия — Испания бы пересмотреть. Может, поймет чего…» — написал он.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался об упущенной победе команды Руя Витории в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Хавбек ростовчан Данил Глебов забил гол на пятой добавленной минуте. Экс-полузащитник призвал обратить внимание на игру защитника московского клуба Георгия Джикии, который, по его мнению, привез гол.