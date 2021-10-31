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Режиссер Зак Снайдер начнет съемки блокбастера «Мятежная луна» в 2022 году

  /   Обновлено: 31 октября 2021 17:52
Общество
Режиссер Зак Снайдер начнет съемки блокбастера «Мятежная луна» в 2022 году
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 31 октября. Известный американский режиссер Зак Снайдер заявил, что готовится к съемкам «безумного научно-фантастического фильма» под названием «Мятежная луна», производство которго намечено на следующий год.

Блокбастер будет снят в жанре Sci-Fi, на его создание Зака Снайдера вдохновили фильмы режиссера Акиры Куросавы и «Звездные войны» Джорджа Лукаса. По сюжету мирной колонии на краю галактики угрожает армия тирана Балисариуса. За подкреплением на соседние планеты отправляется девушка с таинственным прошлым, пишет Entertainment Weekly.

Над проектом также будут работать Шэй Хаттен («Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Джон Уик — 3») и Курт Джонстад («Взрывная блондинка», «Один против якудза»). Выход «Мятежной луны» ожидается на стриминговой платформе Netflix, дата премьеры пока не называется.

Ранее стали известны кассовые сборы сиквела блокастера режиссера Энди Серкиса «Веном» в российских кинотеатрах. Картина с Томом Харди в главной роли заработала более 2 млрд рублей.

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фильм Зак Снайдер мятежная луна
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