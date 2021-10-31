Режиссер Зак Снайдер начнет съемки блокбастера «Мятежная луна» в 2022 году

Лос-Анджелес, 31 октября. Известный американский режиссер Зак Снайдер заявил, что готовится к съемкам «безумного научно-фантастического фильма» под названием «Мятежная луна», производство которго намечено на следующий год.

Блокбастер будет снят в жанре Sci-Fi, на его создание Зака Снайдера вдохновили фильмы режиссера Акиры Куросавы и «Звездные войны» Джорджа Лукаса. По сюжету мирной колонии на краю галактики угрожает армия тирана Балисариуса. За подкреплением на соседние планеты отправляется девушка с таинственным прошлым, пишет Entertainment Weekly.

Над проектом также будут работать Шэй Хаттен («Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Джон Уик — 3») и Курт Джонстад («Взрывная блондинка», «Один против якудза»). Выход «Мятежной луны» ожидается на стриминговой платформе Netflix, дата премьеры пока не называется.

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