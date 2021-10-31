Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 18:32
18:30
Общество
Dementia Australia: насыщенные трансжиры могут вызвать преждевременную деменцию
18:23
Весь мир
Правительство Руанды обеспечит защиту беженцев из Ливии
18:21
Общество
Вдова Кобзона рассказала о состоянии борющегося с онкологией кутюрье Юдашкина
18:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за брошенного ребенка в московском метро
18:16
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Лизу Арзамасову в образе брюнетки с каре
18:13
Экономика
Два муниципалитета Дагестана обеспечивают 1% мирового производства капусты
18:12
Общество
«Ашан» ищет управу на самарский ТЦ в Верховном суде
18:08
Происшествия
В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
18:06
Политика
Правящая в Японии коалиция получит большинство мест в нижней палате парламента
18:05
Армия
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили две скрытые понтонные переправы ВСУ в Донбассе
Все новости

BMW обновит софт для 2 млн машин по всему миру
Экономика
BMW обновит софт для 2 млн машин по всему миру
bmw.ru  /  BMW

Берлин, 31 октября. Немецкая компания BMW анонсировала масштабное обновление программного обеспечения на своих автомобилях по всему миру. Ожидается, что всего будет затронуто около 2 млн машин.

Обновление софта будет происходить поэтапно. Например, в Германии процесс уже начался. Всего будет затронуто 30 моделей BMW, сообщили в пресс-службе компании.

Изменения, в частности, коснутся систему предупреждения о выезде с занимаемой полосы. Предполагается, что водитель сможет отключить активное подруливание на сложных участках дороги, где нет центральной разметки. Сбор данных о ситуации на дороге станет комплексным. Кроме того, компания улучшит систему идентификации водителя, которая больше не требует наличия ключа.

Гендиректор BMW Оливер Зипс в сентябре сообщил о планах компании сократить выбросы углекислого газа в атмосферу в течение жизненного цикла автомобиля на 40%. Для достижения этой цели автопроизводитель собирается нарастить долю вторсырья и переработанных материалов, используемых при выпуске машин.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / BMW обновит софт для 2 млн машин по всему миру
автомобили автопром bmw программное обеспечение
Комментировать