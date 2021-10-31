BMW обновит софт для 2 млн машин по всему миру

Берлин, 31 октября. Немецкая компания BMW анонсировала масштабное обновление программного обеспечения на своих автомобилях по всему миру. Ожидается, что всего будет затронуто около 2 млн машин.

Обновление софта будет происходить поэтапно. Например, в Германии процесс уже начался. Всего будет затронуто 30 моделей BMW, сообщили в пресс-службе компании.

Изменения, в частности, коснутся систему предупреждения о выезде с занимаемой полосы. Предполагается, что водитель сможет отключить активное подруливание на сложных участках дороги, где нет центральной разметки. Сбор данных о ситуации на дороге станет комплексным. Кроме того, компания улучшит систему идентификации водителя, которая больше не требует наличия ключа.

Гендиректор BMW Оливер Зипс в сентябре сообщил о планах компании сократить выбросы углекислого газа в атмосферу в течение жизненного цикла автомобиля на 40%. Для достижения этой цели автопроизводитель собирается нарастить долю вторсырья и переработанных материалов, используемых при выпуске машин.