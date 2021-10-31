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Лента
31 октября 21:32
21:24
Армия
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21:20
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ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр боевиков в городе Агула
21:16
Весь мир
Власти Эфиопии провели экономическую реформу
21:15
Политика
Эрдоган выступил за прекращение поддержки курдских боевиков в Сирии Вашингтоном
21:13
Общество
Сексолог Миллер рассказала о плюсах раздельного сна с партнером
21:10
Армия
Аналитики NetEase: американские подлодки пришли в негодность из-за «охоты» на ВМФ РФ
21:07
Армия
Бойцы Тихоокеанского флота РФ отработали на учениях противодействие терроризму
21:04
Технологии
Европейское космическое агентство запустит новую ракету-носитель Ariane 6 в 2022 году
21:01
Армия
ВМС Франции спустили на воду «сшитую» из двух подлодок атомную субмарину Perle
21:00
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Анамнез недели. Пропажа Светличной, «ковидные каникулы» и браконьер Рашкин
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Анамнез недели. Пропажа Светличной, «ковидные каникулы» и браконьер Рашкин
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Самые резонансные события последних дней обсуждают эксперты в проекте Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

В этом выпуске член молодежного парламента Санкт-Петербурга Сергей Смирнов вместе с экспертом Общественной Палаты Санкт-Петербурга Алексеем Матвеевым проанализируют наиболее запоминающиеся события уходящей недели.

На повестке — новый локдаун в России, который ввел президент Владимир Путин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Как донести до граждан необходимость соблюдения этих мер и повысить уровень их гражданской ответственности?

Эксперты обсудят резонансный инцидент, связанный с фейковой пропажей Светланы Светличной. Поисковый отряд «Лиза Алерт», бросив все силы на поиск пожилой актрисы, не успел спасти простого человека, которому реально требовалась помощь. Как правильно распределять силы при пропаже граждан?

Депутат Госдумы России Валерий Рашкин был задержан на территории охотничьих угодий в Саратовской области по подозрению в браконьерстве. Как будут развиваться события вокруг этого инцидента?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».

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анамнез недели
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