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Мужчина принес тело умершей родственницы к администрации Тимашевска

  /   Обновлено: 31 октября 2021 18:42
Происшествия
Мужчина принес тело умершей родственницы к администрации Тимашевска
Pr Scr instagram.com  /  @ timahablog

Краснодар, 31 октября. Тело умершей женщины принесли под здание городской администрации Тимашевска в Краснодарском крае.

Как пояснили родственники умершей, на такие крайние меры они пошли из-за расценок на транспорт в морг. Дело в том, что сотрудники похоронных служб запросили за данную услугу семь тысяч рублей.

Реакция городской администрации была молниеносной. Тело занесли в здание, а глава Тимашевского района пообещал родственникам разобраться в данной проблеме и решить вопрос в срочном порядке. 

«Сегодняшняя ситуация с телом умершей женщины просто недопустима. У нас есть вопросы к работе морга и ритуальных городских агентств. Необходимо разобраться и навести порядок», - заявил глава Андрей Палий.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили ФАН, что отдел МВД России по Тимашевскому району зарегистрировал данный факт.

«На данный момент проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

Ранее ФАН рассказывал, как жители многоквартирного дома в Чайковском Прикамья оригинально напомнили о своих проблемах мэру Юрию Вострикову. Один из местных активистов принес в администрацию ведро фекалий.

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администрация краснодарский край морг
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