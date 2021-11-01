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Нарколог Исаев: «Высшее образование не влияет на степень алкогольного опьянения»
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Нарколог Исаев: «Высшее образование не влияет на степень алкогольного опьянения»
Общество
Нарколог Исаев: «Высшее образование не влияет на степень алкогольного опьянения»
pixabay.com  / 

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что высшее образование никак не влияет на степень алкогольного опьянения.

Ранее в интервью телеведущая Ксения Собчак призналась, что хотела бы узаконить продажу алкоголя определенному кругу лиц, а именно людям с высшим образованием. Она заявила, что многие ужасные вещи — ДТП, убийства и пр. — происходят именно по вине пьяных.

«Я думаю, что это заявление было эмоционально-юмористическое. Конечно, наличие высшего образования не решит проблему. Оно не является критерием тяжести зависимости или тяжести алкогольного опьянения, это комплекс причин, в том числе и генетических», — прокомментировал нарколог.

Нарколог Исаев: высшее образование не влияет на степень алкогольного опьянения
Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Руслан Исаев привел в пример ситуацию с Михаилом Ефремовым, который, находясь в алкогольном опьянении, стал виновником смертельного ДТП. При этом у артиста есть высшее образование.

«Много подобных случаев с публичными именами и, как правило, высшими образованиями. Кроме того, здесь речь идет о сегрегации и дискриминации — это вызовет огромную бурю недовольства. Я думаю, что все-таки Ксения Анатольевна адекватно все воспринимает, просто это было какое-то юмористическое и провокационное заявление», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее руководитель экспертного центра аддиктологии «Независимый взгляд» Марат Сараев рассказал, что в период нерабочих дней россияне будут чаще употреблять алкогольные напитки. По словам специалиста, на этой неделе был зафиксирован резкий рост спроса в алкомаркетах.

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