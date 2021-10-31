Водителям рассказали, зачем на авто «накручивают» пробег

Москва, 31 октября. Сайты объявлений часто пестрят предложениями по продаже машин с искусственно увеличенным пробегом. Эксперты AutoNews объяснили, почему это происходит.

Счастливые обладатели транспортных средств с «намотанным» пробегом, как правило, не пытаются скрыть, что показания одометров их автомобилей не имеют ничего общего с фактически пройденным количеством километров.

«Причин в накрутке показателей одометра может быть несколько. Самая популярная — корректировка пробега в большую сторону для списания горюче-смазочных материалов на автомобилях корпоративных парков либо всевозможных государственных учреждений. То есть, им выделяется какая-то норма на километраж по топливу, а водитель наматывает пробег в большую сторону. В результате разницу по сэкономленному топливу он заберет себе в личных целях», — называет одну из «схем» специалист по подбору б/у машин Павел Будяков.

Помимо этого, некоторые автолюбители начинают искусственно изменять пробег перед реализацией своего «железного коня». Владельцы машин приступают к проведению крупного планового технического обслуживания и начинают менять ролики, цепи, ремни и другие комплектующие.

Во время покупки автомобиля важно помнить о том, что существует понятие оптимального пробега транспортного средства. Однако даже зная его, не стоит забывать об условиях, в которых машина набирала километры на одометре.