Интервью: Шугалей рассказал о выборах в Ливии, ситуации в Судане и фильме про Афганистан

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в интервью международной редакции ФАН прокомментировал переворот в Судане, озвучил нюансы подготовки Ливии к выборам, а также поделился деталями съемок документального фильма про Афганистан.

Действительно, в Судане совершился переворот или, если более корректно, к власти пришли военные, поддерживаемые большинством населения, потому что существовавшее до этого проамерикански настроенное правительство не совсем отстаивало интересы простых граждан. Сейчас нужна пауза, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Нельзя рубить с горяча, скажем так, накладывать какие-то санкции, как американцы сейчас отказываются от экономических проблем, то есть давить экономически страну не надо. Народ сам выберет с кем и как жить. Надо уважать суверенитет других стран. Вот для меня это самое главное. И все ждут от нас и от других стран не вмешательства, очень уважительного и партнерского отношения, а не давления своей экономической и военной мощью.

Федеральное агентство новостей /

Узнав о перевороте, США незамедлительно осудили армию и приостановили выделение Хартуму поддержки в размере 700 млн долларов, какие еще есть примеры экономического давления?

В Афганистане сейчас люди замерзают, у них скоро будет минусовая температура ночью. Нету вообще никакой еды. У них есть деньги на счетах, но они не могут их снять. Естественно, это недовольство будет выражаться на новую власть, на талибов. Уже кидают гранаты в машины. США мало того, что убежали из страны, которую разорили, так еще и заморозили им всякую помощь и все деньги, находящиеся на счетах, которые контролируют Соединенные Штаты Америки. То же самое сейчас происходит Судане. Ну вот власть неподходящая, значит, мы экономически задавим страну. Просто как дважды два.

Подскажите, во время проведения социологических исследований в Хартуме наблюдались предпосылки к смене власти?

Предпосылки были, недовольство было очевидным.

Федеральное агентство новостей /

Раз речь зашла об Афганистане, поделитесь деталями о готовящемся Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) фильме?

Объясню. Это документальный фильм и основная задача, которую я поставил для себя, почему решил фильм снять, это противодействие распространению фейков об Афганистане. Причем ко мне обращаются корреспонденты из разных агентств, и они все задают одни и те же вопросы, хотя я на них отвечаю постоянно, например, касательно отношения к женщинам. При американцах, которые сидели на своих базах и перемещались по стране только на кортежах, бронированных машинах, преступность была жуткая. За пределы Кабула куда-то уехать даже днем в светлое время суток никто не решался. Люди были разорваны, экономические связи были разорваны между городами и сейчас, по крайней мере, я сам проехал всю страну, причем, в ночное время не решаются ехать, а днем можно перемещаться, так вот по Кабулу там через каждые 200 метров блокпосты, которые не докапываются до людей. Если видят мародеров, то сразу пресекают, поэтому довольно безопасно. Они не давят на народ. Можно подойти к талибу и сказать, что сдулось колесо, и он что-то посоветует. Абсолютно нормальное отношение человеческое. Касательно отношения к женщинам. У мусульман женщины, девушки ходят с покрытой головой. Они сами не снимут ничего, но дресс-кода не существует. Это религиозный нюанс. Есть хиджабы, платки, но им это не в тягость. И при американцах они тоже так ходили. Ничего не изменилось абсолютно. Кадры, которые вы могли видеть в аэропорту, когда люди падали с самолетов. Кто это снимал, как это подается, что случилось несчастье и все пытаются бежать. Это все не так. Фильм покажет, что происходит на самом деле. Естественно, он подтвержден и опросами, и интервью с живыми людьми, которые говорят, как все было на самом деле. Другое дело, что очень много фейков, которые трансатлантические агентства запускают. Эти фейки дублируются, множатся, копируются, и в сознании людей картина Афганистана совсем другая.

Федеральное агентство новостей /

Какую цель преследуют распространители ложной информации?

Там провальная политика, которая была 20 лет, привела к многомиллиардным затратам, гибели, в первую очередь, жителей Афганистана, а во вторую - американских солдат. А сейчас продолжают этот хаос, чтобы контролировать страну и просто дистанционно управлять. Очень выгоден этот хаос, потому что он дает возможность управления террористическими организациями, и в том числе против той же самой Европы. Это подлая политика очень. Я как президент Фонда защиты национальных ценностей бывал там и видел все своими глазами, поэтому хочу донести собственную точку зрения. Думаю, что фильм будет не один, а первый выйдет через неделю, либо две.

Максим Шугалей /

Менее чем через два месяца в Ливии состоятся выборы, что думаете касательно подготовки к избирательному процессу?

Очень надеюсь, что выборы пройдут, потому что запрос у жителей Ливии к этому есть. Они очень хотят именно избрать президента. К сожалению, на большой территории живет маленькое количество людей. То есть, если мы говорим, допустим, про Афганистан, то в Кабуле только пять миллионов, а здесь во всей стране около шести. Опять же, население никто не считал, переписи там не было, их может быть и меньше. У них отсутствует адресная система, поэтому, чтобы проголосовать, необходимо зарегистрироваться на избирательном участке. Я могу сказать, как человек, понимающий, о чем говорю, что выбор будет очень технологический, потому что там 500 тысяч человек решат, кто станет президентом. Плюс ограничение многих людей, которые достойны участвовать в этих выборах. Оно для меня ставит под сомнение легитимность, но, безусловно, выборы должны пройти.

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Накануне Лига арабских государств подтвердила, что фельдмаршал Халифа Хафтар и сын бывшего президента Сейф аль-Ислам Каддафи вправе баллотироваться на предстоящих выборах. Как, по вашему мнению, воспринят ливийцы возможных кандидатов?