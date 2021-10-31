Тимати проводит время на Мальдивах с предполагаемой возлюбленной Сашей Дони

Москва, 31 октября. Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, проводит время на Мальдивах, куда он прилетел вместе с дочерью. Похоже, к нему присоединилась предполагаемая возлюбленная — украинская модель Саша Дони.

Основатель лейбла Black Star делится кадрами с райских островов в Instagram Stories. Тимати, увлекающийся серфингом, опубликовал несколько видео с участниками серф-кэмпа, которые учатся обращаться с доской. Аналогичные кадры можно увидеть в Instagram Stories Саши Дони.

Pr Scr instagram.com / @timatiofficial / @sashadony

Рэпер и 19-летняя модель официально не подтверждают свои отношения и не публикуют совместные снимки. О романе Юнусова и Дони заговорили после того, как их заметили вместе на отдыхе в Греции. После этого предполагаемая девушка Тимати прибыла в Москву. Судя по соцсетям, они также летали вместе в Сочи.

У рэпера есть двое детей от предыдущих отношений: дочь от Алены Шишковой и сын от Анастасии Решетовой. После расставания с матерью своего сына музыкант принял участие в шоу «Холостяк», победительницей которого стала Екатерина Сафарова. Однако отношения Тимати с девушкой, похоже, завершились почти сразу после окончания проекта.

Ранее Юнусов похвастался своей роскошной двухэтажной квартирой в Москве. Журналисты подсчитали, сколько стоят шикарные апартаменты рэпера.