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Тимати проводит время на Мальдивах с предполагаемой возлюбленной Сашей Дони

  /   Обновлено: 31 октября 2021 17:34
Шоу-бизнес
Тимати проводит время на Мальдивах с предполагаемой возлюбленной Сашей Дони
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 31 октября. Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, проводит время на Мальдивах, куда он прилетел вместе с дочерью. Похоже, к нему присоединилась предполагаемая возлюбленная — украинская модель Саша Дони.

Основатель лейбла Black Star делится кадрами с райских островов в Instagram Stories. Тимати, увлекающийся серфингом, опубликовал несколько видео с участниками серф-кэмпа, которые учатся обращаться с доской. Аналогичные кадры можно увидеть в Instagram Stories Саши Дони.

Тимати проводит время на Мальдивах с предполагаемой возлюбленной Сашей Дони
Pr Scr instagram.com / @timatiofficial / @sashadony

Рэпер и 19-летняя модель официально не подтверждают свои отношения и не публикуют совместные снимки. О романе Юнусова и Дони заговорили после того, как их заметили вместе на отдыхе в Греции. После этого предполагаемая девушка Тимати прибыла в Москву. Судя по соцсетям, они также летали вместе в Сочи.

У рэпера есть двое детей от предыдущих отношений: дочь от Алены Шишковой и сын от Анастасии Решетовой. После расставания с матерью своего сына музыкант принял участие в шоу «Холостяк», победительницей которого стала Екатерина Сафарова. Однако отношения Тимати с девушкой, похоже, завершились почти сразу после окончания проекта.

Ранее Юнусов похвастался своей роскошной двухэтажной квартирой в Москве. Журналисты подсчитали, сколько стоят шикарные апартаменты рэпера.

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тимати рэпер саша дони
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