Стертые ноги и сильная жара вынудили караван мигрантов задержаться на юге Мексики

Мехико, 31 октября. Караван мигрантов, медленно продвигающийся на юге Мексики, вынужден остановиться на день из-за проблем со здоровьем многих женщин и детей. Об этом сообщает агентство Reuters.
MX: Happening now: Migrant caravan stops for the night in Mapastepec, Chiapas.— Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 31, 2021
Thousands have been walking on average 10 miles each day. We are still roughly 650 miles from Mexico City. #MigrantCaravan
*This video is courtesy of Tapachula, Chiapas journalist, Juan Blanco. pic.twitter.com/rGLgfGEfxe
По словам одного из организаторов каравана Луиса Вильяграна, из-за сильной жары и нечеловеческих условий группа из нескольких тысяч мигрантов прошла лишь 100 км, от приграничного города Тапачула до Акакояуи. До Мехико беженцам остается еще 1000 км.
Вильягран сообщил, что группа возьмет перерыв на день в городе Мапастепек, чтобы восстановить силы и оправиться после травм.
«Более 150 мальчиков и девочек больше не могут ходить. Многие беременные женщины не в состоянии передвигаться из-за мозолей на ногах. По нашим подсчетам, около 90 женщин находятся в критическом состоянии», — отметил лидер каравана.
Многие беженцы покинули свои страны, чтобы избежать насилия со стороны криминальных банд и высокого уровня безработицы. Участники каравана вынуждены проходить по нескольку десятков километров за день с тяжелыми вещами, которые приходится нести с собой.
MX: Chiapas state health dept. arrived to Ulapa this morning to help and assess children in the #MigrantCaravan Many of them have high temperatures. This little boy was sick from dehydration.— Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 30, 2021
There are roughly 2,000 kids in the caravan. 50 of them are unaccompanied minors. pic.twitter.com/gp5b1jPwhR
Национальный институт миграции Мексики, сотрудники которого пытались разогнать караван беженцев, отметил, что власти делают все, чтобы обеспечить достойные условия для женщин и детей. Организация предложила мигрантам еду и автобусы. Кроме того, им предложили мексиканские гуманитарные визы, которые позволят остаться в стране. Многие беженцы отклонили инициативу властей, так как в случае получения этого типа разрешения на въезд они были бы вынуждены обратиться к правительству, если захотят переместиться в другие штаты.
Большинство беженцев относится с подозрением к миграционным службам из-за невыполненных обещаний в прошлом, а также арестов и депортаций.
По официальным данным, количество задержаний иностранцев в Мексике за сентябрь достигло 41 тысячи — почти на 20 тысяч больше, чем в августе.