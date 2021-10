Стертые ноги и сильная жара вынудили караван мигрантов задержаться на юге Мексики

Мехико, 31 октября. Караван мигрантов, медленно продвигающийся на юге Мексики, вынужден остановиться на день из-за проблем со здоровьем многих женщин и детей. Об этом сообщает агентство Reuters.

MX: Happening now: Migrant caravan stops for the night in Mapastepec, Chiapas. Thousands have been walking on average 10 miles each day. We are still roughly 650 miles from Mexico City. #MigrantCaravan *This video is courtesy of Tapachula, Chiapas journalist, Juan Blanco. pic.twitter.com/rGLgfGEfxe

По словам одного из организаторов каравана Луиса Вильяграна, из-за сильной жары и нечеловеческих условий группа из нескольких тысяч мигрантов прошла лишь 100 км, от приграничного города Тапачула до Акакояуи. До Мехико беженцам остается еще 1000 км.

Вильягран сообщил, что группа возьмет перерыв на день в городе Мапастепек, чтобы восстановить силы и оправиться после травм.

Многие беженцы покинули свои страны, чтобы избежать насилия со стороны криминальных банд и высокого уровня безработицы. Участники каравана вынуждены проходить по нескольку десятков километров за день с тяжелыми вещами, которые приходится нести с собой.

MX: Chiapas state health dept. arrived to Ulapa this morning to help and assess children in the #MigrantCaravan Many of them have high temperatures. This little boy was sick from dehydration.



There are roughly 2,000 kids in the caravan. 50 of them are unaccompanied minors. pic.twitter.com/gp5b1jPwhR