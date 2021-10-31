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Стертые ноги и сильная жара вынудили караван мигрантов задержаться на юге Мексики
Весь мир
Стертые ноги и сильная жара вынудили караван мигрантов задержаться на юге Мексики
Global Look Press  /  Arturo Mijangos / XinHua

Мехико, 31 октября. Караван мигрантов, медленно продвигающийся на юге Мексики, вынужден остановиться на день из-за проблем со здоровьем многих женщин и детей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам одного из организаторов каравана Луиса Вильяграна, из-за сильной жары и нечеловеческих условий группа из нескольких тысяч мигрантов прошла лишь 100 км, от приграничного города Тапачула до Акакояуи. До Мехико беженцам остается еще 1000 км.

Стертые ноги и сильная жара вынудили караван мигрантов задержаться на юге Мексики
Федеральное агентство новостей /

Вильягран сообщил, что группа возьмет перерыв на день в городе Мапастепек, чтобы восстановить силы и оправиться после травм.

«Более 150 мальчиков и девочек больше не могут ходить. Многие беременные женщины не в состоянии передвигаться из-за мозолей на ногах. По нашим подсчетам, около 90 женщин находятся в критическом состоянии», — отметил лидер каравана.

Многие беженцы покинули свои страны, чтобы избежать насилия со стороны криминальных банд и высокого уровня безработицы. Участники каравана вынуждены проходить по нескольку десятков километров за день с тяжелыми вещами, которые приходится нести с собой.

Национальный институт миграции Мексики, сотрудники которого пытались разогнать караван беженцев, отметил, что власти делают все, чтобы обеспечить достойные условия для женщин и детей. Организация предложила мигрантам еду и автобусы. Кроме того, им предложили мексиканские гуманитарные визы, которые позволят остаться в стране. Многие беженцы отклонили инициативу властей, так как в случае получения этого типа разрешения на въезд они были бы вынуждены обратиться к правительству, если захотят переместиться в другие штаты.

Большинство беженцев относится с подозрением к миграционным службам из-за невыполненных обещаний в прошлом, а также арестов и депортаций.

По официальным данным, количество задержаний иностранцев в Мексике за сентябрь достигло 41 тысячи — почти на 20 тысяч больше, чем в августе.

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мексика караван мигрантов
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