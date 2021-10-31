Президент Цай Инвэнь подтвердила присутствие американских военных на Тайване

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о результатах международных встреч в рамках саммитов глав АСЕАН и стран Восточной Азии, вооруженных столкновениях между силами безопасности Индонезии и папуасскими боевиками на востоке страны, терактах и боевых действиях в Мьянме, растущей напряженности вокруг Тайваня, а также ликвидации предположительного лидера местного отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

На этой неделе в качестве председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Бруней провел серию международных мероприятий на высшем уровне, включая встречу лидеров АСЕАН и Восточноазиатский саммит.

Главной проблемой региональной повестки дня стал продолжающийся кризис в Мьянме, которая не была представлена на саммите. Ранее министры иностранных дел АСЕАН приняли решение не допускать мьянманского лидера, старшего генерала Мин Аун Хлайна к участию в мероприятии.

«Конструктивная роль АСЕАН в разрешении этой ситуации имеет первостепенное значение, и наши действия в этом вопросе будут прямо влиять на авторитет АСЕАН в глазах международного сообщества», — заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча.

Камбоджи, которая будет председательствовать в АСЕАН в следующем году, назначит нового спецпредставителя в Мьянме вместо нынешнего главы МИД Брунея Эривана Юсофа. Пномпень также рассчитывает выработать свои подходы к выходу из тупиковой ситуации.

«Простой факт заключается в том, что все 9 государств-членов АСЕАН хотят помочь Мьянме, чтобы избежать дальнейшей трагедии, поскольку страна находится на грани гражданской войны, сталкивается с серьезными экономическими, эпидемиологическими и гуманитарными трудностями», — отметил министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон.

#Myanmar #military absence at table of very key @ASEAN leaders' summits including with those of major nations like #US, #China, #SouthKorea on day 1 of 3-day event must certainly cause military great discomfort & anxiety with vital global issues discussed #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/12IYcuz2rl — May Wong (@MayWongCNA) October 26, 2021

Стоит также отметить, что впервые за четыре года американскую делегацию возглавил лично президент США. Таким образом Вашингтон рассчитывает подчеркнуть свою поддержку региональному блоку, которому отводится важная роль в стратегии Штатов по противодействию Китаю.

В виртуальном формате Джо Байден заверил участников в «неизменной» приверженности США центральной роли АСЕАН в региональных делах, а также обсудил новые инициативы по укреплению стратегического партнерства между блоком и Соединенными Штатами.

По словам американского президента, тесное сотрудничество США и АСЕАН «необходимо для поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который является основой нашей общей безопасности и процветания на протяжении многих десятилетий».

Впервые выступая на встрече высшего уровня с лидерами стран Юго-Восточной Азии новый премьер-министр Японии Фумио Кисида также пообещал сотрудничать с АСЕАН для «обеспечения свободного, открытого и мирного Индо-Тихоокеанского региона».

Однако журналистам Кисида добавил, что в ходе саммита Япония — АСЕАН он выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзяне, а также подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Таким образом японский премьер сделал особый акцент на обсуждение с азиатскими коллегами политики в отношении Китая.

На фоне растущего соперничества между Вашингтоном и Пекином за влияние в регионе Ассоциация государств Юго-Восточной Азии стремится сбалансировать свои отношения как с Китаем, так и со Штатами и его союзниками.

Так, по результатам международных встреч султан Брунея Хассанал Болкиах заявил, что АСЕАН установит «всеобъемлющее стратегическое партнерство» одновременно с Китаем и Австралией. При этом в последнее время противоречия между Пекином и Канберрой растут, и странам Ассоциации, очевидно, будет сложно поддерживать полноценные хорошие связи с обеими сторонами.

Today, I participated in the annual U.S.-ASEAN Summit, where I discussed our commitment to strengthening our partnership with ASEAN. We will continue to work together to end the COVID-19 pandemic, address the climate crisis, promote economic growth, and more. pic.twitter.com/VywnjFZQ1d — President Biden (@POTUS) October 26, 2021

Индонезия

Индонезийские власти 28 октября сообщили, что боевики папуасской сепаратистской группировки обстреляли полицейский участок и пост военных в округе Интан-Джая восточной провинции Папуа. Под перекрестный огонь попала семья, работавшая в это время в поле. В результате погиб ребенок и еще один получил ранения.

Себби Самбом, представитель «Национально-освободительной армии Западного Папуа» (НОАЗП), вооруженного крыла «Движения за свободное Папуа» (ДСП), заявил, что перестрелка произошла 26 октября и подтвердил гибель одного ребенка.

Спустя сутки, 29 октября, правительственные силы безопасности отчитались о восстановлении полного контроля над аэропортом Билогаи в районе Сугапа, округ Интан-Джая. Ранее воздушную гавань заняла вооруженная группировка, что привело к приостановке гражданских рейсов.

В середине сентября НОАЗП заявляла, что группа под руководством Одиута Когея сбила этом же округе грузовой самолет компании Rimbun Air, перевозивший продовольствие и строительные материалы для военных. Официальные власти настаивают, что воздушное судно с тремя членами экипажа врезалось в гору из-за плохих погодных условий.

Обострение ситуации в Папуа продолжается с прошлого месяца. При этом сообщения о беспорядках в городах, а также боевых действиях между силами безопасности и папуасскими боевиками, как правило, обрывочны и противоречивы.

Pasukan TNI-Polri masih terlibat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (29-10-2021). Ini merupakan pertempuran hari ketiga yang kali ini terjadi di Bilogai, Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya. pic.twitter.com/hTFePJ0PpH — Lαทջ¡Շ Aώℯℛα★᭄ꦿ᭄ꦿ (@Lelaki_5unyi) October 30, 2021

Мьянма

В городе Мандалай 27 октября совершено террористическое нападение, в результате которого были ранены по меньшей мере девять человек. Два взрыва прогремели возле Департамента дорожного транспорта, отвечающего за сбор соответствующих налогов.

При взрыве первой бомбы пострадали четыре человека, находившихся возле административного офиса. Второе устройство сработало, когда на место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасательные команды волонтеров. Пятеро из них также получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Специальные штурмовые силы (Верхняя Бирма)». Боевики заявили, что таким образом пытаются лишить доходов военное правительство, которое ведет против них вооруженную борьбу.

A bomb exploded outside the office of the Road Transport Administration Department in #Mandalay’s Maha Aung Myay Township on Wednesday. Some people were injured and around 10 motorbikes were burnt. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Xreg6b7Z7w — Kyaw Zayar Lin (@kzy_linn) October 27, 2021

По данным оппозиционных СМИ, 28 октября в округе Сикайн в столкновениях с группами «Сил народной обороны» (PDF) были убиты 25 военнослужащих Вооруженных сил Мьянмы (Тамадо). В результате общее число погибших за три дня военных достигло 85 человек.

Самые активные стычки идут в центральном районе Колин, где действуют местные отряды «Сил народной обороны Колина» (KLPDF). Тамадо наносит ответные авиаудары по боевикам и перебрасывает подкрепление для наведения порядка.

В то же время столкновения отмечены в городе Тхантланг, штат Чин на северо-западе Мьянмы. В результате боевых действий были разрушены мосты и дороги, а также сожжены около 160 зданий, включая жилые дома, церкви и школы. О пострадавших ничего не сообщается, но известно, что жители ранее покинули населенный пункт и ушли в окрестные горы.

More than 160 homes across the Chin State town of Thantlang were burned down in a military shelling on Friday, a spokesperson for the Chinland Defence Force (CDF) resistance group told Myanmar Now. (Photo - The Chinland Post) #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/2UqVIIXlkO — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) October 30, 2021

На этом фоне подпольное «Правительство национального единства» (NUG), состоящее из активистов и отстраненных от власти депутатов, заявило о формировании командной структуры «для координации действий сил гражданского сопротивления и союзных этнических вооруженных организаций (ЭВО) в борьбе с режимом».

В созданный «Центральный командно-координационный комитет» (C3C) вошли лидеры NUG и ЭВО. Новая структура будет налаживать взаимодействие с отрядами «Сил народной обороны», которые действуют по всей стране и несут ответственность за организацию большей части взрывов и нападений на административные офисы, а также чиновников, полицейских и военных.

Ранее в сотрудничестве с PDF обвинялись шесть этнических вооруженных организаций, включая «Армию независимости Качина» (KIA), «Каренский национальный союз» (KNU), «Национально-прогрессивную партию Каренни» (KNPP), «Национально-освободительную армию Та-анг» (TNLA), «Совет восстановления государства Шан» (RCSS) и «Чинский национальный фронт» (CNF).

Согласно правительственным данным, с февраля по конец октября в Мьянме было совершено 986 террористических атак, 2 344 взрыва и 312 поджогов. В результате нападений погибли 1 155 мирных жителей и 765 человек получили ранения.

U #NaingHtooAung, permanent secretary of the #NUG’s Defense Ministry, told that the Central Command & Coordination Committee (C3C) included leaders from the NUG & EAOs to engage with civilian resistance groups, known as People’s Defense Forces (PDFs), across the country. pic.twitter.com/gGmkUoMDvr — Mir Sidiquee - RCPD (@mir_sidiquee) October 30, 2021

Тайвань

Президент Тайваня Цай Инвэнь в интервью американскому каналу CNN 27 октября подтвердила присутствие на острове «небольшого количества военнослужащих США», которые занимаются обучением тайваньских солдат.

«У нас широкий спектр сотрудничества с США, направленный на повышение нашей обороноспособности», — заявила она.

Хотя о совместных тренировках с участием американских военных было известно давно, официальное подтверждение может еще больше обострить отношения между Китаем и США.

В ответ на слова Цай представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь призвал Соединенные Штаты прекратить официальное и военное взаимодействие с Тайванем.

«Независимость Тайваня — это тупик, и для тех, кто ее поддерживает, пути назад не будет. США должны придерживаться принципа "одного Китая"... а не того, что они придумывают сами в одностороннем порядке», — подчеркнул дипломат.

Taiwan's President Tsai Ing-wen tells CNN the threat from China is increasing "every day," and confirms US troops are training military on the island https://t.co/JDH1J1HCgB — CNN International (@cnni) October 28, 2021

Главный представитель США на Тайване Сандра Оудкирк заявила, что Соединенные Штаты обязаны помочь острову защитить себя на фоне возросшей напряженности в отношениях с Пекином. При этом она отказалась раскрывать подробности или как-то комментировать информацию о присутствии американских войск на острове.

Оудкирк возглавляет Американский институт на Тайване, де-факто выполняющий функции посольства США в отсутствие официальных дипломатических связей между Вашингтоном и Тайбэем.

В то же время министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что остров должен быть готов к самообороне и не может полностью зависеть от помощи других стран, если Китай начнет атаку.

«Страна должна полагаться на себя, и если какие-либо друзья или другие группы могут помочь нам, то мы будем рады получить их [помощь], но мы не можем полностью зависеть от них», — сказал глава оборонного ведомства.

The top U.S. representative in Taiwan, Sandra Oudkirk, said that the United States is committed to helping Taiwan defend itself amid heightened tensions between Taipei and Beijing https://t.co/vnHerXCptd pic.twitter.com/4jk89HNzic — Reuters (@Reuters) October 29, 2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 октября призвал все страны-члены ООН поддержать «активное» участие Тайваня в системе ООН. При этом он подчеркнул, что Штаты по-прежнему придерживаются политики одного Китая и официально признают только Пекин.

Призыв Блинкена также созвучен рекомендациям Европарламента поддержать участие Тайваня в статусе наблюдателя в международных организациях, включая ВОЗ и Интерпол. Подобная согласованность может указывать на скоординированность действий западных стран, способствующий косвенному признанию за Тайбэем права на самостоятельность. Пекин рассматривает такие действия как неприемлемые и предупреждает о готовности применить силу в отношении острова в случает провозглашения независимости.

На прошлой неделе европейские законодатели одобрили первый отчет по Тайваню. Документ призывает Еврокомиссию существенно расширить сотрудничество ЕС с островом, начать переговоры о двустороннем соглашении по инвестициям, а также переименовать находящееся в Тайбэе «Европейское торгово-экономическое бюро» в «Офис Европейского союза на Тайване».

На следующей неделе на Тайвань отправится делегация Европейского парламента во главе с французом Рафаэлем Глюксманном, который находится под санкциями Пекина. Семь евродепутатов посетят Законодательный Юань (парламент), встретятся с представителями Министерства иностранных дел, Минюста, а также министром цифровых технологий Одри Тан.

"Leading the delegation will be Raphael Glucksmann, a French MEP and outspoken critic of China who was sanctioned by Beijing in March in a dramatic tit-for-tat escalation in bilateral tensions." https://t.co/sCIjrIK4Wa — Jojje Olsson (@jojjeols) October 27, 2021

Филиппины

Высокопоставленный боевик, считавшийся общим лидером так называемого «Исламского государства на Филиппинах», был убит утром 29 октября в муниципалитете Талайян южной провинции Магинданао.

В ходе совместной операции полиции и военным удалось ликвидировать Салахуддина Хассана, также известного под именами Орак, Абу Салман и Абу Саиф. Вместе с командиром террористов была убита его жена, Джехана Мимбида, она же Джен, которая вела финансовые дела группировки.

Ранее Хассан отвечал за ведение террористической деятельности прежде всего на острове Минданао. Он находился под личным командованием Хатиба Саваджаана, лидера группировки «Абу Сайяф» (запрещено в РФ), аффилированной с «Исламским государством».

Федеральное агентство новостей /

Представители военной разведки считают, что Саваджаан был убит в столкновениях с военными в прошлом году, хотя его тело так и не нашли. В мае 2020 года филиппинский специалист по борьбе с терроризмом Роммель Банлаой отметил, что возглавляемая Хассаном группа из примерно десяти человек, обученных изготовлению бомб, «стала самой активной в проведении террористических взрывов на Минданао».

«Хассан или Орак — общий лидер "Даула Исламия" не только на Минданао, но и во всей стране», — заявил генерал-майор Джувимакс Уи, командующий 6-й пехотной дивизии.

#ISIS: #Philippine troops killed #Salahuddin Hassan( ISIS leader - #Philippines), and his wife on Friday in a special operation in Talayan town, in #Maguindanao province, in what military officials described as a major blow to an Islamist group https://t.co/P5Bv49VhCs pic.twitter.com/Fo0gQ9vgVB — Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) October 29, 2021

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.