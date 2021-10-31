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Юрист Катя Гордон показала фото своей семьи

  /   Обновлено: 31 октября 2021 17:23
Шоу-бизнес
Юрист Катя Гордон показала фото своей семьи
wikipedia.org  /  Тая Невская / CC BY-SA 3.0

Москва, 31 октября. Звездный юрист Катя Гордон, которая стала известна благодаря работе со знаменитостями, показала подписчикам в Instagram своего супруга. Фолловеры считают, что мужчина похож на актера Дмитрия Харатьяна.

Катя Гордон была трижды замужем: сначала за телеведущим Александром Гордоном, затем — за адвокатом Жориным. Имя нынешнего супруга правозащитница не раскрывает.

«Муж не любит фотографироваться, а я не делаю личное публичным лет 6. Но коль скоро вся семейка и так снялась в клипе «Ну здравствуй, счастье!», коль скоро сейчас особенно важно говорить про традиционные ценности… вот вам фото моей семейки», — написала она в соцсетях.

Юрист Катя Гордон показала фото своей семьи
Prt Scr instagram.com / @katyagordon

У юриста двое сыновей: старший Даниил и младший Серафим. На семейном снимке позирует младший наследник Гордон. Публикация всего за день набрала свыше 35 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев.

«Какой муж красавчик, наверное даже младше вас»;

«На Нагиева чем-то похож, не замечали?»;

«Какой Нагиев, Харатьян вылитый в молодости»;

«Что-то есть общее с молодым Гордоном, первым мужем», — отреагировали фолловеры.

Ранее ведущий Первого канала Александр Гордон заявил, что страдает от пристрастия к алкогольным напиткам. Теперь звезда ТВ всеми силами пытается избавиться от пагубной привычки.

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