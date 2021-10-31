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Миссия ООН в Ливии призвала снять ограничения для кандидатов в президенты
Весь мир
Миссия ООН в Ливии призвала снять ограничения для кандидатов в президенты
un.org  /  Mark Garten / UN Photo

Триполи, 31 октября. Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ) призвала к снятию ограничений на участие в выборах, запланированных на 24 декабря.

В своем заявлении МООНПЛ напомнила об обязательствах североафриканской страны защищать права населения, закрепленных в международных соглашениях и конвенциях. Миссия ООН призвала предоставить всем гражданам, занимающим государственные должности, возможность приостановить выполнение обязанностей с момента выдвижения ими своих кандидатур на президентских выборах в соответствии с предложением Высшей избирательной комиссии (ВИК).

МООНПЛ потребовала также обеспечить полное, равное и значимое участие женщин и молодежи в электоральном процессе и принять все необходимые меры для их защиты.

«Миссия призывает ливийские стороны безотлагательно изучить способы повышения взаимного доверия и достижения консенсуса в отношении предстоящих выборов. В этой связи МООНПЛ приветствует готовность Президентского совета собрать вместе соответствующие субъекты для урегулирования спорных вопросов», — добавлено в заявлении.

Примечательно, что статья 12 Закона об электорате, одобренного Палатой представителей, гласит:

«Любое лицо, будь то гражданское или военное, считается прекратившим работать и выполнять свои обязанности за три месяца до даты выборов».

ВИК позднее внесла поправки в данную статью, вычеркнув из нее пункт об упомянутом сроке. Ранее Высшая национальная избирательная комиссия призвала ливийский парламент пересмотреть некоторые формулировки Закона о президентских выборах, подчеркнув, что она приняла первоначальные меры для введения проекта в действие.

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ливия
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