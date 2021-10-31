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Новая схема продаж Lada с обязательным допоборудованием заинтересовала ФАС
Экономика
Новая схема продаж Lada с обязательным допоборудованием заинтересовала ФАС
lada.ru

Москва, 31 октября. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) осуществит проверку нового способа продаж автомобилей Lada c обязательным дополнительным оборудованием.

Недавно стало известно, что АвтоВАЗ в ноябре изменит правила продаж новых машин Lada. По словам инсайдеров, компания запретит дилерам продавать авто без дополнительных аксессуаров, а их стоимость будет учтена в розничной цене транспортных средств.

«Антимонопольная служба проведет проверку соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства», — заявили в ФАС.

В случае выявления нарушений ведомство примет меры согласно законодательству РФ. По мнению представителей надзорного органа, автопроизводитель таким образом может нарушать закон «О защите конкуренции».

Цены на автомобили Lada выросли шестой раз за год. В этот раз АвтоВАЗ поднял стоимость моделей в среднем на 1,33%, что соответствует 11,3 тыс. рублей.

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