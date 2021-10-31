Baijiahao: ответ России на действия НАТО раскрыл антикитайские планы Столтенберга

Пекин, 31 октября. Ответ России на враждебные действия НАТО вынудил руководителей Североатлантического альянса раскрыть свои геополитические планы по отношению к КНР, отметили авторы китайского издания Baijiahao.

Аналитики напомнили, что НАТО решила выслать российских дипломатов из Брюсселя. В ответ на это Россия прекратила деятельность своего представительства при военном блоке, а также остановила военную миссию Альянса в Москве, передает «ПолитРоссия».

«Ответ Москвы на действия НАТО ненароком выявил антикитайские планы Североатлантического альянса», — сказано в материале.

Авторы обратили внимание на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после ответных действий России. По его словам, военный блок не должен рассматривать Москву и Пекин в качестве «односторонней угрозы».

Федеральное агентство новостей /

«Иными словами, НАТО намерено иметь дело сразу с обеими странами-союзниками — Россией и Китаем», — считают эксперты Baijiahao.

Поскольку Североатлантический альянс, как пишет издание, — организация, выполняющая команды США, то вектор агрессии НАТО очевиден для всех.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил о нежелании НАТО вести диалог с Россией. По его словам, между сторонами был утрачен прямой канал связи.