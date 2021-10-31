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Baijiahao: ответ России на действия НАТО раскрыл антикитайские планы Столтенберга

  /   Обновлено: 31 октября 2021 17:18
Политика
Baijiahao: ответ России на действия НАТО раскрыл антикитайские планы Столтенберга
Федеральное агентство новостей

Пекин, 31 октября. Ответ России на враждебные действия НАТО вынудил руководителей Североатлантического альянса раскрыть свои геополитические планы по отношению к КНР, отметили авторы китайского издания Baijiahao.

Аналитики напомнили, что НАТО решила выслать российских дипломатов из Брюсселя. В ответ на это Россия прекратила деятельность своего представительства при военном блоке, а также остановила военную миссию Альянса в Москве, передает «ПолитРоссия».

«Ответ Москвы на действия НАТО ненароком выявил антикитайские планы Североатлантического альянса», — сказано в материале.

Авторы обратили внимание на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после ответных действий России. По его словам, военный блок не должен рассматривать Москву и Пекин в качестве «односторонней угрозы».

Baijiahao: ответ России на действия НАТО раскрыл антикитайские планы Столтенберга
Федеральное агентство новостей /

«Иными словами, НАТО намерено иметь дело сразу с обеими странами-союзниками — Россией и Китаем», — считают эксперты Baijiahao.

Поскольку Североатлантический альянс, как пишет издание, — организация, выполняющая команды США, то вектор агрессии НАТО очевиден для всех.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил о нежелании НАТО вести диалог с Россией. По его словам, между сторонами был утрачен прямой канал связи.

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