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Неизвестные выпустили три ракеты по окрестностям «зеленой зоны» Багдада
Весь мир
Неизвестные выпустили три ракеты по окрестностям «зеленой зоны» Багдада
pexels.com  /  AbdElmomen Kadhim

Багдад, 31 октября. Престижный район Аль-Мансур в иракской столице подвергся ракетному обстрелу. Под удар попали окрестности неподалеку от посольства Соединенных Штатов. Об этом сообщает связанная с шиитами медийная площадка Sabreen.

По «зеленой зоне» были выпущены три ракеты, прототипами которых стали советские реактивные снаряды «Катюша», созданные еще во времена Второй мировой войны.

Предположительной целью нападения было американское посольство, однако по дипломатическому представительству Соединенных Штатов ракеты не попали, пролетев мимо «зеленой зоны», где и находятся важные правительственные учреждения и западные диппредставительства.

Две обрушились на Аль-Мансур, а третья упала в Эль-Харитии. Как уточняет агентство Shafaq, один из снарядов взорвался возле больницы Красного полумесяца на улице Аль-Никаб, второй — рядом с забором заброшенного здания Экономического банка, еще один попал в станцию управления водоснабжением в районе Исалат Аль-Мансур.

Позднее появилось сообщение о том, что под удар попало здание напротив штаб-квартиры иракского разведывательного ведомства в тот момент, когда там находился премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми.

Намеки на ополченцев

Ответственность за нападение пока никто не взял. Однако арабские СМИ утверждают, что за атакой могут стоять шииты из отрядов народного ополчения «Асаиб Ахль аль-Хакк». Заявления подкрепляются утверждением, что первой о ракетной атаке сообщила площадка Sabreen, которая связана с этим движением.

«Зеленая зона» регулярно подвергается ракетным обстрелам. Предыдущее нападение произошло в июле. Нынешняя атака стала первой после прошедших в октябре парламентских выборов.

Белый дом утверждает, что нападения осуществляют группировки, связанные с шиитами, которых поддерживает Иран. Ополченцы действительно идеологически настроены против американцев. Они требуют вывода иностранных войск из страны.

В июле Мустафа аль-Казыми посетил Вашингтон, после чего появились данные о достигнутом соглашении по официальном завершение боевой миссии Пентагона в Ираке к концу 2021 года. Однако Вашингтон намерен сохранить часть контингента, который будет выполнять консультативные функции.

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