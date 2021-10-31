Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 18:31
18:30
Общество
Dementia Australia: насыщенные трансжиры могут вызвать преждевременную деменцию
18:23
Весь мир
Правительство Руанды обеспечит защиту беженцев из Ливии
18:21
Общество
Вдова Кобзона рассказала о состоянии борющегося с онкологией кутюрье Юдашкина
18:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за брошенного ребенка в московском метро
18:16
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Лизу Арзамасову в образе брюнетки с каре
18:13
Экономика
Два муниципалитета Дагестана обеспечивают 1% мирового производства капусты
18:12
Общество
«Ашан» ищет управу на самарский ТЦ в Верховном суде
18:08
Происшествия
В Анталье девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
18:06
Политика
Правящая в Японии коалиция получит большинство мест в нижней палате парламента
18:05
Армия
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили две скрытые понтонные переправы ВСУ в Донбассе
Все новости

G20 и IEF будут повышать эффективность энергорынков
Экономика
G20 и IEF будут повышать эффективность энергорынков
Global Look Press  /  LaPresse/POOL Ansa

Рим, 31 октября. «Большая двадцатка» объявила о ключевом значении стабильных и бесперебойных потоков энергии. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры стран-членов «Группы двадцати» отметили, что продолжат работу над созданием бесперебойных потоков энергии, которые должны поступать из разных источников. Представители G20 намереваются поддерживать конкурентные условия на энергорынках, делая их более открытыми и доступными.

Предполагается, что Международный энергетический форум (International Energy Forum) и страны «Большой двадцатки» займутся развитием диалога между производителями топлива и его потребителями, что, в конечном итоге, увеличит эффективность сегмента, а также сделает его более прозрачным и стабильным.

«Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам», — указывается в совместном заявлении группы.

Помимо этого, G20 признает важность цифровизации в рамках усиления энергобезопасности и надежности сектора, так как инновационные методы позволяют лучше планировать стратегию поведения на рынке. Итоговое коммюнике саммита объединения также фиксирует договоренности по направлению снижения финансирования строительства угольных мощностей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / G20 и IEF будут повышать эффективность энергорынков
g20 энергетика поставки топлива
Комментировать