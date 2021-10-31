G20 и IEF будут повышать эффективность энергорынков

Рим, 31 октября. «Большая двадцатка» объявила о ключевом значении стабильных и бесперебойных потоков энергии. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры стран-членов «Группы двадцати» отметили, что продолжат работу над созданием бесперебойных потоков энергии, которые должны поступать из разных источников. Представители G20 намереваются поддерживать конкурентные условия на энергорынках, делая их более открытыми и доступными.

Предполагается, что Международный энергетический форум (International Energy Forum) и страны «Большой двадцатки» займутся развитием диалога между производителями топлива и его потребителями, что, в конечном итоге, увеличит эффективность сегмента, а также сделает его более прозрачным и стабильным.

«Мы подчеркиваем важность поддержания бесперебойных потоков энергии от различных источников, поставщиков и маршрутов, изучения путей повышения энергетической безопасности и стабильности рынков при одновременном содействии открытым, конкурентным и свободным международным энергетическим рынкам», — указывается в совместном заявлении группы.

Помимо этого, G20 признает важность цифровизации в рамках усиления энергобезопасности и надежности сектора, так как инновационные методы позволяют лучше планировать стратегию поведения на рынке. Итоговое коммюнике саммита объединения также фиксирует договоренности по направлению снижения финансирования строительства угольных мощностей.