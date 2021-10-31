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Лавров: возвращение к СВПД возможно только в изначальном виде

  /   Обновлено: 31 октября 2021 17:07
Политика
Лавров: возвращение к СВПД возможно только в изначальном виде
wikipedia.org

Рим, 31 октября. Россия поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в изначальном виде. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, план действий по иранской ядерной программе должен вернуться в изначальные рамки, так как любые добавления и изъятия неприемлемы для иранской стороны.

«Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к возобновлению договоренности. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году. Любые добавления, любые изъятия неприемлемы для иранской стороны. И мы полностью поддерживаем такой подход», — сказал Лавров.

Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери сообщил, что Тегеран рассчитывает вернуться к переговорам с США о возобновлении «ядерной сделки» до конца ноября 2021 года. По его словам, стороны уже обсудили условия, которые гарантируют успех предстоящему дипломатическому процессу.

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