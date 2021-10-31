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Страны G20 договорились сократить инвестиции в угольные электростанции

  /   Обновлено: 31 октября 2021 17:06
Экономика
Страны G20 договорились сократить инвестиции в угольные электростанции
pixabay.com  /  jwvein

Рим, 31 октября. Лидеры государств «Большой двадцатки» договорились ограничить финансирование строительства новых угольных электростанций за границей, говорится в итоговом коммюнике саммита G20.

Как отмечается в документе, страны обязуются мобилизовать государственный и частный капитал для поддержки развития зеленой энергетики. В связи с этим ограничения на инвестиции в угольные электростанции будут вводиться при условии, если их строительство не сопровождается смягчающими вред выбросов CO2 мерами. Кроме того, представители G20 обязались оказывать технологическую поддержку другим странам, чтобы позволить им как можно скорее отказаться от угля.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Риме с 30 по 31 октября. Президент России Владимир Путин выступил перед участниками встречи по видеосвязи. Он призвал страны G20 к комплексному и совместному решению климатических проблем, а также рассказал о перспективах развития экологических проектов в России.

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