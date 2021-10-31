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Востоковед Стрельцов заявил о парадоксальной позиции США по Тайваню
Политика
Востоковед Стрельцов заявил о парадоксальной позиции США по Тайваню
pixabay.com

Москва, 31 октября. Востоковед Дмитрий Стрельцов рассказал, при каких обстоятельствах может произойти эскалация ситуации вокруг Пекина и Тайваня. Он также порассуждал, помогут ли США Тайбэю.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 28 октября заявила, что надеется на поддержку Вашингтона в случае нападения на регион. Издание The Wall Street Journal позже сообщило, что в Тайване находятся американские солдаты.

Цай Инвэнь также призвала Пекин снизить уровень напряженности. Она предложила КНР сесть за стол переговоров.

Политолог Дмитрий Стрельцов в беседе с «ПолитЭксперт» объяснил: позиция США в этом вопросе довольно парадоксальна. Например, согласно закону от 1979 года, Вашингтон признает «лишь один Китай», расположенный на материке. При этом в документе говорится, что американцы могут заступиться за Тайвань в случае военной угрозы.

«Я думаю, что если США не будут защищать Тайвань в случае попыток присоединить остров силой, то тогда сломается вся система американских гарантий в отношении других стран, а в Вашингтоне этого не хотят», — сказал Стрельцов.

Китай и его провинция Тайвань прекратили отношения в 1949 году. Некоторое взаимодействие возобновилось в 1980-х. Еще через несколько лет стороны стали коммуницировать и на уровне неправительственных организаций.

США ранее заявили, что выступают против нарушения статус-кво по Тайваню со стороны Китая. Такую позицию озвучил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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