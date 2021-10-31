Мария Шукшина рассказала о сбывшемся пророчестве монаха Авеля

Москва, 31 октября. Актриса и телеведущая Мария Шукшина рассказала, какие предсказания о России оставил монах Авель в далеком прошлом. По словам артистки, одно из этих пророчеств уже сбылось.

Авель пытался предсказывать будущее страны еще в екатерининскую эпоху. Монах написал пророчества на иконе Рождества Богородицы. Например, он предвидел, что наследник Екатерины Великой будет править четыре года, четыре месяца и четыре дня, напомнила Шукшина в эфире программы «Царьград. Главное».

«Именно столько в итоге и правил Павел I. Это все было написано задолго», — подчеркнула актриса.

В своих предсказаниях Авель говорил и о современной России. Одно из его пророчеств касается ближайшего будущего страны.

«Есть пророчество о том, что царь придет в 2024 году. В Рождество Богородицы, 21 сентября», — поделилась Шукшина.

Телеведущая полагает, что старинные пророчества, например, Нила Мироточивого, и чтение Евангелие могут вселить в человека надежду и уверенность. Это имеет большое значение в трудное время, наступившее сейчас.

Актриса призналась, что она сохраняет спокойствие, несмотря на страдания, которые ее касаются. По мнению Шукшиной, если бы не было этих трудностей, то и она бы не сформировалась как личность.

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