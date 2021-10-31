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Погранслужба Украины получит первый патрульный катер FPB 98 MKI весной 2022 года
Армия
Погранслужба Украины получит первый патрульный катер FPB 98 MKI весной 2022 года
facebook.com  /  ВМС ЗС України

Киев, 31 октября. Первый патрульный катер FPB 98 MKI французского производства поступит в распоряжение подразделений пограничной службы Украины весной будущего года, сообщил украинский министр внутренних дел Денис Монастырский.

Чиновник заявил об этом после посещения судостроительной компании OCEA, которая должна поставить на Украину 15 катеров данного типа. Еще пять FPB 98 MKI будут построены на заводе «Нибулон» в Николаеве.

«В настоящее время идет подготовка экипажа… Катер будет нести службу в Черноморско-Азовском регионе», — отметил Монастырский.

Катера FPB 98 MKI сделаны из алюминия и вооружены артиллерийской установкой калибра 30 миллиметров. Дальность их плавания достигает 1200 миль, команда состоит из 14 офицеров и матросов. Украинские власти планируют использовать эти катера для охраны морских границ, противодиверсионных и поисково-спасательных операций.

Ранее стало известно, что четверо военнослужащих из стран НАТО пытались принудить к сексу двух новобранцев 36-й бригады морской пехоты ВМСУ.

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украина франция катера
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