Сан-Хуан, 31 октября. Тысячи полицейских не вышли на работу в Пуэрто-Рико, присоединившись к массовой забастовке сотрудников правоохранительных органов. Тем временем за субботу в стране произошло три убийства, сообщает El Nacional.

Полиция хочет пенсий

К забастовке присоединилось почти половина сотрудников правопорядка в островном государстве Карибского бассейна. В заявлении для СМИ комиссар полиции Антонио Лопес Фигероа подтвердил, что на службу не явились 4963 человека — из примерно 10 400 человек общего состава полиции Пуэрто-Рико. Из-за недостатка персонала несколько муниципалитетов на острове вынуждены были объявить режим чрезвычайного положения и приказном порядке отменить выходные и продлить рабочие смены для полицейских, вышедших на службу. Кроме того, к рутинным задачам были привлечены сотрудники специализированных подразделений, добровольцы из Министерства природных ресурсов, и даже сотрудники Бюро особых расследований (NIE) и агенты американского ФБР.

Полицейские массово протестуют против существующего порядка выхода в отставку: на своей работе они не могли вносить вклад в фонд социального страхования, и в результате их пенсии не превышают 35% от их максимальной зарплаты без плана медицинского страхования.

Федеральное агентство новостей /

Убийства в Пуэрто-Рико

Тем временем в Пуэрто-Рико произошло три убийства, два в столице Сан-Хуане и еще одно в городе Фахардо. В барриос Рио-Пьедрас пожарные, прибывшие по вызову, обнаружили обгоревшее тело со связанными руками в лесистом районе, который использовался как свалка. На месте были обнаружены пулевые гильзы. Чтобы легче было сжечь тело, преступники использовали матрас.

Еще один человек был застрелен поздним вечером в пятницу в барриос Обреро; найденная в Фахардо жертва получила несколько пулевых ранений.

Руководство правоохранительных органов Пуэрто-Рико связывает убийства с ослаблением полицейского контроля на улицах из-за забастовки. Члены правительства страны встретились с исполнительным директором американской Комиссии по бюджетному контролю и управлению (JSF) Натальей Яресько (бывшим министром финансов Украины с гражданством США).

wikipedia.org / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Public Domain

Власти Пуэрто-Рико надеются, что Яресько как глава внешнего органа бюджетного управления сможет найти альтернативные выходы из ситуации с пенсиями правоохранителей — фактически, изыщет способ найти деньги, чтобы предоставить полицейским более привлекательные пенсии и вернуть полицию на улицы.

JSF была создана президентом Бараком Обамой в 2016 году в рамках принятого в США Закона о надзоре, управлении и экономической стабильности Пуэрто-Рико (PROMESA Act) для решения кризиса с пуэрториканским госдолгом.

В настоящее время американская комиссия JSF фактически управляет бюджетом Пуэрто-Рико; при этом члены комиссии обладают полным иммунитетом в отношении любых судебных исков в рамках своей работы. Работа JSF во главе с Яресько неоднократно сталкивалась с критикой: бизнесмены, исследователи, школьные учителя, артисты и активисты обвиняли Вашингтон в попытке «вернуть колониальную эпоху» и фактически подчинить себе Пуэрто-Рико, не предоставив при этом пуэрториканцам благ, которыми пользуются граждане США. В июле 2019 году действия Комиссии спровоцировали массовые протесты, в которые участвовали сотни тысяч людей.

Тогда же группа из 13 конгрессменов США, в том числе Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, потребовали, чтобы члены JSF дали показания об отсутствии конфликта интересов в вопросе управления бюджетом Пуэрто-Рико.