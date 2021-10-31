Лавров заявил о нежелании НАТО вести диалог с Россией

Рим, 31 октября. Действия НАТО свидетельствуют о том, что Альянс не желает вести диалог с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что ранее Североатлантический альянс лишил аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при НАТО, в результате чего был утрачен прямой канал связи между Россией и военным блоком.

«У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — сказал Лавров.

Ранее глава министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.