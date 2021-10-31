Экс-генпрокурор Украины предложил Зеленскому покинуть пост президента для спасения страны

Киев, 31 октября. Украинский президент Владимир Зеленский спасет страну от «нападок России», когда публично признает свои «грехи» и покинет пост главы государства, считает экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В своей статье для издания «Украинская правда» он решил предложить действующему лидеру «единственный план», который станет для страны спасением. По мнению Луценко, Зеленский должен во всем сознаться, тогда это «добьет» его рейтинг, после чего в стране пройдут досрочные выборы депутатов Рады. Затем сформируется новое правительство, которое якобы будет защищать страну «через кровь, слезы и пот».

Бывший генпрокурор также решил перечислить «грехи», в которых должен сознаться президент.

«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда», — написал политик.

Как стало известно ранее, Зеленский назвал нормальными цены на газ для украинцев. По его словам, ответственность за отопительный сезон несет именно власть.