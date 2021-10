Заседание СВК в Каире и бои в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 25 по 31 октября

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 25 по 31 октября 2021 года.

Бывший заместитель постпреда Ливии при ООН Ибрагим Даббаши объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы, запланированные на 24 декабря.

О намерении представить свою кандидатуру заявили также известный национальный комик Хатим аль-Кур и глава политического движения «Возрождение Ливии» Ареф Найед.

Actor and comedian Hatiem Al-Koor declares he will run for #Libya ’s president in the elections planned for December 24 pic.twitter.com/ifJyXLgdzK

Между тем генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт подтвердил право всех граждан североафриканской страны, включая Халифу Хафтара и Сейфа аль-Ислама Каддафи, баллотироваться на президентских и парламентских выборах.

Вооруженные столкновения возобновились в городе Аз-Завия на западе Ливии. Они вспыхнули между двумя местными группировками, лояльными переходному Правительству национального единства (ПНЕ) в столице.

Неизвестные боевики напали на дом командующего военным округом Триполи генерала Абдулы Бассет Марвана. Вооруженные люди в масках покинули место преступления через несколько минут после штурма. Согласно информации СМИ, злоумышленники могут относиться к 444-й бригаде спецназначения сил западного региона.

Утечка в трубопроводе и его последующее закрытие привели к сокращению производства ливийской нефти Es Sider на 72%. В настоящий момент объемы добычи компании Waha Oil достигают 77 тыс. баррелей в сутки, что ниже нормы на 285 тыс., сообщили в Национальной нефтяной корпорации (ННК).

Кроме того, по информации ННК, 13 резервуаров для хранения нефтепродуктов повреждены в результате продолжительных вооруженных столкновений в районе комплекса Аз-Завии.

Боевики под руководством Ясина Каддура, брата командира группировки «Ан-Наваси» Мустафы Каддура, штурмовали штаб-квартиру министерства спорта в Триполи.

Палата представителей утвердила минимальный возраст для выдвижения кандидатов на выборы. Любой, кто собирается баллотироваться в президенты страны, должен быть не младше 35 лет.

Одновременно ливийский парламент проголосовал за принятие закона о борьбе с киберпреступностью.

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении Усамы аль-Кони, директора центра содержания нелегальных мигрантов «Ан-Наср» в Аз-Завии. Он подозревается в жестоком обращении с пребывающими в лагере искателями убежища. Аналогичное постановление вынесено одновременно в Совете Безопасности ООН.

Совместный военный комитет (СВК) «5+5» провел заседание в Каире. Встреча, на которой обсуждался вопрос вывода из страны зарубежных наемников, состоялась по приглашению египетских властей. В диалоге поучаствовали представители Судана, Нигера и Чада.

Итальянская компания Deloitte подписала с США два контракта на проведение аудита в нефтяном секторе Ливии. Администрация президента Джо Байдена поручила организации изучить, как проходит восстановление производства североафриканской страны в сфере ископаемого топлива.

Auditing giant Deloitte has just signed two contracts with the United States to carry out studies on the Libyan oil sector. #Libya #US #oil https://t.co/A9wfnZKg80