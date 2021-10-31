Заседание СВК в Каире и бои в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 25 по 31 октября

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 25 по 31 октября 2021 года.

Первые выдвижения в президенты

Бывший заместитель постпреда Ливии при ООН Ибрагим Даббаши объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы, запланированные на 24 декабря.

«Ввиду сложных обстоятельств, которые переживает наша страна из-за неопытных и некомпетентных лидеров на политической сцене, при поддержке некоторых уважаемых патриотов я решил баллотироваться на пост президента государства», — сообщил политик в Facebook.

О намерении представить свою кандидатуру заявили также известный национальный комик Хатим аль-Кур и глава политического движения «Возрождение Ливии» Ареф Найед.

Actor and comedian Hatiem Al-Koor declares he will run for #Libya’s president in the elections planned for December 24 pic.twitter.com/ifJyXLgdzK — The Libya Observer (@Lyobserver) October 28, 2021

Между тем генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт подтвердил право всех граждан североафриканской страны, включая Халифу Хафтара и Сейфа аль-Ислама Каддафи, баллотироваться на президентских и парламентских выборах.

أبو الغيط: من حق حفتر وسيف الإسلام الترشح للانتخابات الليبية pic.twitter.com/h5suDrnS5l — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) October 28, 2021

Происшествия

Вооруженные столкновения возобновились в городе Аз-Завия на западе Ливии. Они вспыхнули между двумя местными группировками, лояльными переходному Правительству национального единства (ПНЕ) в столице.

Неизвестные боевики напали на дом командующего военным округом Триполи генерала Абдулы Бассет Марвана. Вооруженные люди в масках покинули место преступления через несколько минут после штурма. Согласно информации СМИ, злоумышленники могут относиться к 444-й бригаде спецназначения сил западного региона.

Утечка в трубопроводе и его последующее закрытие привели к сокращению производства ливийской нефти Es Sider на 72%. В настоящий момент объемы добычи компании Waha Oil достигают 77 тыс. баррелей в сутки, что ниже нормы на 285 тыс., сообщили в Национальной нефтяной корпорации (ННК).

#تصريحات || رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله : انخفض إنتاج ميناء #السدرة من الخام حوالي 72% من الطاقة المتاحة يوميا والقدرة الإنتاجية للميناء 285 ألف برميل يوميا، نفقد منها 208 آلاف برميل يوميا ونتوقع أن يستمر الانخفاض لمدة 10 أيام ما سيفقد الخزانة العامة حوالي 177 مليون دولار pic.twitter.com/V18kTQsC2j — صحيفة العنود الليبية (@Anoud_Libyan) October 28, 2021

Кроме того, по информации ННК, 13 резервуаров для хранения нефтепродуктов повреждены в результате продолжительных вооруженных столкновений в районе комплекса Аз-Завии.

Боевики под руководством Ясина Каддура, брата командира группировки «Ан-Наваси» Мустафы Каддура, штурмовали штаб-квартиру министерства спорта в Триполи.

Политика

Палата представителей утвердила минимальный возраст для выдвижения кандидатов на выборы. Любой, кто собирается баллотироваться в президенты страны, должен быть не младше 35 лет.

Одновременно ливийский парламент проголосовал за принятие закона о борьбе с киберпреступностью.

«Наказанием за электронные преступления в интернете станет крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет. К ним причисляются не только мошенничество, но и оскорбление граждан посредством текста, голоса или видео», — гласит законопроект.

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении Усамы аль-Кони, директора центра содержания нелегальных мигрантов «Ан-Наср» в Аз-Завии. Он подозревается в жестоком обращении с пребывающими в лагере искателями убежища. Аналогичное постановление вынесено одновременно в Совете Безопасности ООН.

Совместный военный комитет (СВК) «5+5» провел заседание в Каире. Встреча, на которой обсуждался вопрос вывода из страны зарубежных наемников, состоялась по приглашению египетских властей. В диалоге поучаствовали представители Судана, Нигера и Чада.

عسكريو ليبيا يجتمعون في القاهرة من جديد.. ما أهم المحاور؟https://t.co/RwyALey1BS — عربي21 (@Arabi21News) October 31, 2021

Экономика

Итальянская компания Deloitte подписала с США два контракта на проведение аудита в нефтяном секторе Ливии. Администрация президента Джо Байдена поручила организации изучить, как проходит восстановление производства североафриканской страны в сфере ископаемого топлива.

Auditing giant Deloitte has just signed two contracts with the United States to carry out studies on the Libyan oil sector. #Libya #US #oil https://t.co/A9wfnZKg80 — Africa Intelligence (@AfricaIntell) October 26, 2021

ПНЕ обсуждает предстоящее заседание с российской стороной, в ходе которого два государства объявят о совместном торгово-экономическом сотрудничестве. Руководит подготовительными мероприятиями министр нефти и газа Мухаммад Аун.

Ливийская компания Akakus Oil Operations возобновила производство на месторождении Аш-Шарара в пустыне Марзук на юго-западе страны после семилетнего перерыва.

شركة اكاكوس تستأنف أعمال الحفر التطويري في حقل الشرارة pic.twitter.com/6iFC373Ybf — عمر السنوسي ???????? (@omarsanousi1) October 29, 2021

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба обратился в офис Центрального банка в Триполи с просьбой выделить еще один миллиард динаров в Фонд поддержки браков. Примечательно, что ранее финансирование данных нужд вызывало много споров и подозрений в разбазаривании средств, которые не доходили до конечного получателя.

Общество

Ливийские преподаватели продолжают массовые протесты и забастовки в разных частях страны в ответ на пренебрежительное отношение к их требованиям со стороны ПНЕ. Работники образовательного сектора неоднократно призывали к выплате пособий и зарплат согласно принятым по данному вопросу решениям властей.

Со своей стороны, премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что повышение оклада учителей ожидается к концу текущего года.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة" يؤكد تنفيذ جدول توحيد مرتبات العاملين في القطاع العام قبل حلول ديسمبر القادم، مُشيرا إلى أن زيادة مرتبات المعلمين ستصرف نهاية شهر أكتوبر الجاري. #البيرق #ليبيا ???????? pic.twitter.com/r3RyobHVjj — Albayraq - البيرق (@AlbayraqMedia) October 28, 2021

Более 100 бенгальских беженцев отправлены специальным рейсом из города Бенгази на родину в рамках программы добровольной репатриации, сообщила Международная организация по миграции (МОМ).