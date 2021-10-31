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Заседание СВК в Каире и бои в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 25 по 31 октября
Весь мир
Заседание СВК в Каире и бои в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 25 по 31 октября
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 25 по 31 октября 2021 года.

 

Первые выдвижения в президенты

Бывший заместитель постпреда Ливии при ООН Ибрагим Даббаши объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы, запланированные на 24 декабря.

«Ввиду сложных обстоятельств, которые переживает наша страна из-за неопытных и некомпетентных лидеров на политической сцене, при поддержке некоторых уважаемых патриотов я решил баллотироваться на пост президента государства», — сообщил политик в Facebook.

О намерении представить свою кандидатуру заявили также известный национальный комик Хатим аль-Кур и глава политического движения «Возрождение Ливии» Ареф Найед.

 

 

Между тем генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт подтвердил право всех граждан североафриканской страны, включая Халифу Хафтара и Сейфа аль-Ислама Каддафи, баллотироваться на президентских и парламентских выборах.

 

 

 

Происшествия

Вооруженные столкновения возобновились в городе Аз-Завия на западе Ливии. Они вспыхнули между двумя местными группировками, лояльными переходному Правительству национального единства (ПНЕ) в столице.

 

 

Неизвестные боевики напали на дом командующего военным округом Триполи генерала Абдулы Бассет Марвана. Вооруженные люди в масках покинули место преступления через несколько минут после штурма. Согласно информации СМИ, злоумышленники могут относиться к 444-й бригаде спецназначения сил западного региона.

Утечка в трубопроводе и его последующее закрытие привели к сокращению производства ливийской нефти Es Sider на 72%. В настоящий момент объемы добычи компании Waha Oil достигают 77 тыс. баррелей в сутки, что ниже нормы на 285 тыс., сообщили в Национальной нефтяной корпорации (ННК).

 

 

Кроме того, по информации ННК, 13 резервуаров для хранения нефтепродуктов повреждены в результате продолжительных вооруженных столкновений в районе комплекса Аз-Завии.

Боевики под руководством Ясина Каддура, брата командира группировки «Ан-Наваси» Мустафы Каддура, штурмовали штаб-квартиру министерства спорта в Триполи.

 

Политика

Палата представителей утвердила минимальный возраст для выдвижения кандидатов на выборы. Любой, кто собирается баллотироваться в президенты страны, должен быть не младше 35 лет.

Одновременно ливийский парламент проголосовал за принятие закона о борьбе с киберпреступностью.

«Наказанием за электронные преступления в интернете станет крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет. К ним причисляются не только мошенничество, но и оскорбление граждан посредством текста, голоса или видео», — гласит законопроект.

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении Усамы аль-Кони, директора центра содержания нелегальных мигрантов «Ан-Наср» в Аз-Завии. Он подозревается в жестоком обращении с пребывающими в лагере искателями убежища. Аналогичное постановление вынесено одновременно в Совете Безопасности ООН.

Совместный военный комитет (СВК) «5+5» провел заседание в Каире. Встреча, на которой обсуждался вопрос вывода из страны зарубежных наемников, состоялась по приглашению египетских властей. В диалоге поучаствовали представители Судана, Нигера и Чада.

 

 

 

Экономика

Итальянская компания Deloitte подписала с США два контракта на проведение аудита в нефтяном секторе Ливии. Администрация президента Джо Байдена поручила организации изучить, как проходит восстановление производства североафриканской страны в сфере ископаемого топлива.

 

 

ПНЕ обсуждает предстоящее заседание с российской стороной, в ходе которого два государства объявят о совместном торгово-экономическом сотрудничестве. Руководит подготовительными мероприятиями министр нефти и газа Мухаммад Аун.

Ливийская компания Akakus Oil Operations возобновила производство на месторождении Аш-Шарара в пустыне Марзук на юго-западе страны после семилетнего перерыва.

 

 

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба обратился в офис Центрального банка в Триполи с просьбой выделить еще один миллиард динаров в Фонд поддержки браков. Примечательно, что ранее финансирование данных нужд вызывало много споров и подозрений в разбазаривании средств, которые не доходили до конечного получателя.

 

Общество

Ливийские преподаватели продолжают массовые протесты и забастовки в разных частях страны в ответ на пренебрежительное отношение к их требованиям со стороны ПНЕ. Работники образовательного сектора неоднократно призывали к выплате пособий и зарплат согласно принятым по данному вопросу решениям властей.

Со своей стороны, премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что повышение оклада учителей ожидается к концу текущего года.

 

 

Более 100 бенгальских беженцев отправлены специальным рейсом из города Бенгази на родину в рамках программы добровольной репатриации, сообщила Международная организация по миграции (МОМ).

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