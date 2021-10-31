Любовница мужа Натальи Гвоздиковой предлагала актрисе жить шведской семьей

Москва, 31 октября. Актриса Наталья Гвоздикова рассказала, как узнала об измене своего ныне покойного супруга — актера Евгения Жарикова. Любовница артиста связалась с его женой и предложила ей жить вместе.

У Жарикова был роман с журналисткой Татьяной Секридовой, продлившийся несколько лет. Любовница актера родила от него сына и дочь. Гвоздикова рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ, что узнала о связи мужа на стороне внезапно — журналистка сама позвонила ей.

«Наш муж нам с тобой изменяет. Он отец моих двоих детей», — сообщила Секридова актрисе.

Однако на этом общение соперниц не прекратилось. Любовница Жарикова так хотела быть рядом с ним, что решилась на странное предложение.

«Она даже замолвила такое словечко, что, может быть, мы будем жить шведской семьей», — вспомнила Гвоздикова.

Global Look Press / Roman Denisov, Роман Денисов

После этого артистка приняла решение больше не общаться с Секридовой. На мужа она долго обижалась, но в конце концов супруги сели за стол и все обсудили. Жариков во всем признался жене, и в итоге она простила ему измену.

«Я его не держала за пиджак. Сказала ему: «У тебя есть свобода выбора». По идее, я была склонна к тому, чтобы он ушел. Хотя я его любила и люблю до сих пор. Эту женщину я презираю!» — поделилась Гвоздикова.

Евгений Жариков скончался в январе 2012 года. Причиной смерти актера, ушедшего на 71-м году жизни, стало онкологическое заболевание.

Наталья Гвоздикова — вторая жена артиста. Во время встречи с ней Жариков был женат на тренере по фигурному катанию Валентине Зотовой. Актриса признавалась, что увела будущего мужа из семьи.