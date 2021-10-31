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Сербская НПО «Народная дипломатия» начала работу по развитию отношений с Россией
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Сербская НПО «Народная дипломатия» начала работу по развитию отношений с Россией
wikipedia.org  /  Boris Dimitrov

Белград, 31 октября. Неправительственная организация (НПО) Сербии «Народная дипломатия» запустила работу в сфере развития российско-сербских отношений, сообщил глава движения Иван Стефанович.

По словам председателя организации, НПО сконцентрируется на продвижении дружественных отношений между народами через образование, духовность, культуру, спорт и так далее. Деятельность движения не будет фокусироваться исключительно на протокольных акциях.

«Наша цель заключается в том, чтобы сплотить как можно больше людей, особенно молодежи, вокруг истинных ценностей, воспитать людей, на которых наша родина Сербия, а также и братская Россия, сможет опереться в будущем», — отметил Стефанович в интервью ТАСС.

Как стало известно ранее, президент Александр Вучич высоко оценил многовековую дружбу России и Сербии. По словам политика, он гордится исключительными отношениями с Москвой.

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сербия организация народная дипломатия
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