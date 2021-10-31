Лавров пообщался с Байденом за обедом в Риме

Рим, 31 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил встречу с главой Госдепа Энтони Блинкеном в Риме, однако сумел пообщаться с американским президентом Джо Байденом.

По словам российского дипломата, ему удалось переговорить с главой Белого дома на полях саммита «Большой двадцатки».

«Но вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом Байденом», — сказал Лавров.

Министр добавил, что он не встречал Блинкена и не знает, находится ли госсекретарь США в Риме.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров положительно оценил работу саммита G20. По его словам, все участники международного мероприятия считают невостребованными попытки продвигать односторонние подходы.