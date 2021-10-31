Ольга Бузова прокомментировала отмену спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе

Москва, 31 октября. Телеведущая и певица Ольга Бузова иронично высказалась об отмене спектакля «Чудесный грузин» в Московском художественном академическом театре им. Горького.

Постановка должна была состояться 2 ноября, но ее отменили из-за плохих продаж билетов во время карантина. В «Чудесном грузине» Ольга Бузова исполняет одну из ролей. Такой поворот расстроил звезду.

«Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакли с моим участием», — написала артистка в Stories.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Решение об отмене спектакля принял новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман. В театре подчеркнули, что «Чудесного грузина» не убрали из репертуара, а перенесли показ на неопределенный срок. С 28 октября посещение театров в Москве возможно только при наличии QR-кодов.

Пока в МХАТе кипят страсти, Ольга Бузова вернулась на телеканал ТНТ. Она участвует в шоу «Бузова на кухне», в рамках которого готовит разные блюда с лучшими шеф-поварами. Гостем нового выпуска программы стал юморист Владимир Маркони.