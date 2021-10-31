Московская биржа нарастила чистую прибыль

Москва, 31 октября. Представители столичной торговой площадки сообщили о росте чистой прибыли в III квартале 2021 года.

Согласно международным стандартам финансовой отчетности, чистая прибыль Мосбиржи в третьем квартале текущего года возросла по отношению к такому же периоду 2020 года на 20,4% и составила 6,74 млрд рублей.

При этом уровень скорректированной чистой прибыли повысился на 19,4% и достиг 6,73 млрд рублей. Объем операционных доходов за рассматриваемый период прибавил в годовом выражении 18,2% и вышел на отметку в 13,362 млрд рублей. Операционные расходы платформы увеличились на 17,3% и заняли 4,951 млрд рублей.

Индикатор EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization — прибыль организации до вычета различных расходов, вроде налогов, процентов и т.д.) в третьем квартале повысился на 18,4%, заняв позицию у 9,337 млрд рублей. Скорректированный показатель возрос на 17,5%, до 9,33 млрд рублей. Уровень скорректированной рентабельности по EBITDA уменьшился на 0,4% и составил 69,8%.

По информации торговой площадки, прошлая торговая сессия открывалась укреплением европейской валюты. Курс доллара по отношению к рублю при этом не изменялся.