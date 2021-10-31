Лавров: США подталкивают страны Черноморского региона к конфронтационной политике

Рим, 31 октября. Демонстрация флага ВМС США в Черном море оказывает негативное влияние на стабильность в регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, отправка кораблей ВМС США и НАТО в Черное море демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Россией. При этом Вашингтон подталкивает страны Черноморского региона к конфронтационной политике. Министр также добавил, что Москва готова обеспечить безопасность в регионе.

Ранее стало известно, что Шестой флот ВМС США направил в Черное море американский эсминец USS Porter для участия в совместных операциях с союзниками по НАТО. Кроме того, в акваторию Черного моря направляется флагманский командный корабль Mount Whitney, который также примет участие в маневрах.

Позднее в Минобороны России сообщили, что Черноморский флот ВМФ РФ отслеживает действия американского эсминца USS Porter, который накануне зашел в Черное море.