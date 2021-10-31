Сергей Лавров считает позитивными итоги работы саммита G20

Рим, 31 октября. Результаты работы участников саммита G20 в Риме являются очень позитивными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, участники мероприятия пришли к выводу, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными.

«Подавляющее большинство участников высказались за то, чтобы «Группа двадцати» подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства в рамках мероприятия провел переговоры со своими коллегами и лидерами других стран. Что касается президента России Владимира Путина, то он принимал участие в работе саммита «Большой двадцатки» по видеосвязи.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров пообщался со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. По информации журналистов, встреча дипломатов проходила в закрытом формате на основной площадке саммита G20 — в Новом дворце конгрессов.