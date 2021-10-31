Как успех компании Saudi Aramco повлияет на глобальный план развития Саудовской Аравии

Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отчиталась о более чем двукратном повышении прибыли. Добиться этого удалось благодаря увеличению продаж и росту стоимости черного золота в третьем квартале 2021 года.

#Aramco’s 2021 third quarter financial results reflect the Company’s exceptional performance financially and operationally #AramcoResults — Aramco (@Aramco) October 31, 2021

Нефтяной гигант набирает обороты

Чистая прибыль фирмы за трехмесячный срок подскочила до 30,4 млрд долларов, что существенно превзошло прогнозы аналитиков, обещавших предприятию заработок в размере 28,4 млрд. При этом годом ранее данный показатель составлял лишь 11,8 млрд долларов.

Сейчас же компания оказалась самой прибыльной в мире и обошла даже таких IT-гигантов как Apple, Google и Amazon.

«Исключительные показатели за третий квартал стали результатом роста экономической активности на основных рынках и восстановления спроса на энергоносители, а также нашего уникального положения с низкими издержками», — отмечается в заявлении исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера.

Цены на черное золото в настоящее время выросли до многолетних максимумов, а мировые фьючерсы на сырую нефть поднялись на 4,5% за квартал. Произошло это во многом благодаря решению группы ОПЕК+ о сохранении запланированного уровня добычи углеводородов. Ранее обсуждались вопросы еще большего увеличения выработки из-за проблем глобального предложения — наметившегося дефицита топлива.

Saudi Aramco Sees Q3 2021 Income Rise to $30.4bn https://t.co/5BIt3nzQYw — ARISE News Feed (@ARISEtv) October 31, 2021

По сравнению с предыдущим годом выросли и капитальные расходы саудовского предприятия. Они увеличились на 19% и составили порядка 7,6 млрд долларов.

При этом стоимость акций компании возросла в этом году уже на 8%, так что теперь крупнейшая саудовская фирма-нефтедобытчик оценивается примерно в 2 триллиона долларов.

Midday update for Brent oil 28-10-2021: Brent oil price achieved clear gains to surpass 82.70 level and approaches the most important ... https://t.co/fWav8jceid — Economies.com (@EconomiesCom) October 28, 2021

И все это при условии, что по итогам прошлого года Saudi Aramco демонстрировала катастрофически низкие для нее доходы. Однако теперь компания смогла преодолеть спровоцированный пандемией коронавируса и колебаниями нефтяного курса кризис, выйти на прежний уровень доходов и даже превзойти его.

Федеральное агентство новостей

Обратная сторона медали

Сейчас улучшение положения Saudi Aramco безусловно приносит пользу королевству, зарабатывающему на своих природных богатствах.

При этом отчет о финансовой успешности предприятия был обнародован всего через несколько дней после саммита ближневосточных государств, представители которых обсуждали «зеленую инициативу» Саудовской Аравии.

As part of the Saudi Green Initiative, about 7.5 million trees will be planted in #Riyadh with the goal of reducing the effects of climate change and promoting #SaudiArabia's capital as an environment-friendly metropolis. pic.twitter.com/CZAtkwO2EQ — Saudi Expats (@ksaexpats) October 31, 2021

В этот период критически отзывавшиеся о действиях Эр-Рияда эксперты указывали на некоторые парадоксы в политике страны Персидского залива. Так, королевство предложило масштабный план высадки 50 млрд деревьев по всему региону после оглашения планов Saudi Aramco на увеличение нефтедобычи.

~ ''Environmental group Greenpeace questioned the seriousness of that target, which comes after state oil firm Saudi Aramco said it planned to raise crude production capacity to 13 million barrels a day by 2027.''



~ The desert kin…https://t.co/0gMxLcU9Ie https://t.co/CpR9SoMARw — aL Makabone (@HPPGMerchandise) October 25, 2021

К 2027 году компания планирует поднять выработку черного золота с 12 до 13 млн баррелей в день. И этот шаг фактически делает бесполезными действия, предпринимаемые для борьбы с изменениями климата.

Федеральное агентство новостей /

Черное золото — тупик

В соответствии с глобальным планом Саудовской Аравии Vision 2030, за ближайшее десятилетие королевство планирует диверсифицировать экономику и отказаться от «нефтяной иглы».

Федеральное агентство новостей /

Данный проект подразумевает инвестиции в другие отрасли промышленности, освоение альтернативных источников энергии и развитие разнообразных амбициозных инициатив, в том числе и направленных на улучшение экологической ситуации в королевстве.

Saudi Vision 2030 and beyond

smart pure life pic.twitter.com/NEM1oOnZsJ — Smart Pure Life (@ahmd_s1) October 25, 2021

Но акции Saudi Aramco до сих пор являются одним из наиболее ценных активов государственного инвестиционного фонда (Public Investment Fund — PIF), принадлежащего непосредственно наследному принцу Мухаммаду бин Салману. И эта финансовая структура обеспечивает реализацию большинства инициатив Vision 2030.

Федеральное агентство новостей /

С одной стороны, успех нефтедобытчиков как раз дает королевству бюджет для осуществления его планов, призванных в корне изменить жизнь страны. Однако с другой — вряд ли после их реализации Эр-Рияд согласится отказаться от экспорта полезных ископаемых. Судя по планам Aramco, в дальнейшем компания планирует лишь еще более развиваться и точно не собирается отходить в тень.

Saudi Aramco on track to ramp up production capacity to 13 million barrels per day by 2027, says President and CEO Amin Nasser https://t.co/NBdQAVmR6e — Argaam Plus (@ArgaamPlus) October 4, 2021

Не исключено, что нефтяная промышленность, от которой Саудовская Аравия на словах планирует отстраниться, все равно останется основой существования и прогресса ближневосточной страны. Именно она позволила государству претендовать на звание регионального лидера и идти путем развития. Даже в случае диверсификации экономики эта индустрия сохранит свое влияние на Эр-Рияд.

Федеральное агентство новостей

Но запасы черного золота в мире постепенно истощаются, и уже ясно, что успех и востребованность Saudi Aramco — временное явление. И королевство стремится в короткие сроки выжать из этого актива все возможное, пусть даже и в ущерб экологии.