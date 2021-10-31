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Как успех компании Saudi Aramco повлияет на глобальный план развития Саудовской Аравии
Весь мир
Как успех компании Saudi Aramco повлияет на глобальный план развития Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей  / 

Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отчиталась о более чем двукратном повышении прибыли. Добиться этого удалось благодаря увеличению продаж и росту стоимости черного золота в третьем квартале 2021 года.

Нефтяной гигант набирает обороты

Чистая прибыль фирмы за трехмесячный срок подскочила до 30,4 млрд долларов, что существенно превзошло прогнозы аналитиков, обещавших предприятию заработок в размере 28,4 млрд. При этом годом ранее данный показатель составлял лишь 11,8 млрд долларов.

Сейчас же компания оказалась самой прибыльной в мире и обошла даже таких IT-гигантов как Apple, Google и Amazon.

«Исключительные показатели за третий квартал стали результатом роста экономической активности на основных рынках и восстановления спроса на энергоносители, а также нашего уникального положения с низкими издержками», — отмечается в заявлении исполнительного директора Saudi Aramco Амина Нассера.

Цены на черное золото в настоящее время выросли до многолетних максимумов, а мировые фьючерсы на сырую нефть поднялись на 4,5% за квартал. Произошло это во многом благодаря решению группы ОПЕК+ о сохранении запланированного уровня добычи углеводородов. Ранее обсуждались вопросы еще большего увеличения выработки из-за проблем глобального предложения — наметившегося дефицита топлива.

По сравнению с предыдущим годом выросли и капитальные расходы саудовского предприятия. Они увеличились на 19% и составили порядка 7,6 млрд долларов.

При этом стоимость акций компании возросла в этом году уже на 8%, так что теперь крупнейшая саудовская фирма-нефтедобытчик оценивается примерно в 2 триллиона долларов.

И все это при условии, что по итогам прошлого года Saudi Aramco демонстрировала катастрофически низкие для нее доходы. Однако теперь компания смогла преодолеть спровоцированный пандемией коронавируса и колебаниями нефтяного курса кризис, выйти на прежний уровень доходов и даже превзойти его.

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Федеральное агентство новостей

Обратная сторона медали

Сейчас улучшение положения Saudi Aramco безусловно приносит пользу королевству, зарабатывающему на своих природных богатствах.

При этом отчет о финансовой успешности предприятия был обнародован всего через несколько дней после саммита ближневосточных государств, представители которых обсуждали «зеленую инициативу» Саудовской Аравии.

В этот период критически отзывавшиеся о действиях Эр-Рияда эксперты указывали на некоторые парадоксы в политике страны Персидского залива. Так, королевство предложило масштабный план высадки 50 млрд деревьев по всему региону после оглашения планов Saudi Aramco на увеличение нефтедобычи.

К 2027 году компания планирует поднять выработку черного золота с 12 до 13 млн баррелей в день. И этот шаг фактически делает бесполезными действия, предпринимаемые для борьбы с изменениями климата.

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Федеральное агентство новостей /

Черное золото — тупик

В соответствии с глобальным планом Саудовской Аравии Vision 2030, за ближайшее десятилетие королевство планирует диверсифицировать экономику и отказаться от «нефтяной иглы».

Как успех компании Saudi Aramco повлияет на глобальный план развития Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей /

Данный проект подразумевает инвестиции в другие отрасли промышленности, освоение альтернативных источников энергии и развитие разнообразных амбициозных инициатив, в том числе и направленных на улучшение экологической ситуации в королевстве.

Но акции Saudi Aramco до сих пор являются одним из наиболее ценных активов государственного инвестиционного фонда (Public Investment Fund — PIF), принадлежащего непосредственно наследному принцу Мухаммаду бин Салману. И эта финансовая структура обеспечивает реализацию большинства инициатив Vision 2030.

Vision 2030
Федеральное агентство новостей /

С одной стороны, успех нефтедобытчиков как раз дает королевству бюджет для осуществления его планов, призванных в корне изменить жизнь страны. Однако с другой — вряд ли после их реализации Эр-Рияд согласится отказаться от экспорта полезных ископаемых. Судя по планам Aramco, в дальнейшем компания планирует лишь еще более развиваться и точно не собирается отходить в тень.

Не исключено, что нефтяная промышленность, от которой Саудовская Аравия на словах планирует отстраниться, все равно останется основой существования и прогресса ближневосточной страны. Именно она позволила государству претендовать на звание регионального лидера и идти путем развития. Даже в случае диверсификации экономики эта индустрия сохранит свое влияние на Эр-Рияд.

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Федеральное агентство новостей

Но запасы черного золота в мире постепенно истощаются, и уже ясно, что успех и востребованность Saudi Aramco — временное явление. И королевство стремится в короткие сроки выжать из этого актива все возможное, пусть даже и в ущерб экологии.

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