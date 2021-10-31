Голос Мордора: «Почему украинец Николай Гоголь писал свои произведения на русском языке»

Известная украинская националистка Ирина Фарион определила причину сумасшествия Николая Васильевича Гоголя. С помощью нехитрых исследований, а может, и без них вовсе, она установила, что в сумасшествии Гоголя виноват… русский язык.

Знаете, а ведь это даже круче, чем диагностирование отравления Навального доктором-офтальмологом Анастасией Васильевой через щель в двери. Та хоть пациента видела, или его часть, а Ирина Фарион умудрилась поставить свой диагноз без доступа к больному, да еще спустя почти 170 лет с его смерти! Можно было бы сказать, что современная наука творит чудеса, но только Ирина Фарион и ее исследование не имеют никакого отношения к науке. Да и что касается сумасшествия: Николай Васильевич Гоголь был в этом плане куда здоровее, нежели Ирина Фарион.

Но все-таки давайте разберемся, почему украинец Николай Гоголь написал все свои великие произведения, в том числе и об Украине, на русском языке. И причина окажется очень проста и неприятна для Ирины Фарион. Оказывается, во времена Гоголя еще не было никакого украинского языка в том виде, в котором он существует сейчас. Его элементы были, но применялись они, как правило, исключительно в сельской местности и носили характер своеобразного диалекта русского языка. Ни о каком отдельном языке не могло идти и речи. А уж тем более о том, чтобы писать на нем повести и романы. Если бы Гоголь писал именно на нем, то с огромной вероятностью о нем бы вообще никто и никогда не узнал.

Украинский язык — удивительное и уникальное явление. Сейчас на Украине многие гордятся историей, которая насчитывает не одну тысячу лет, и упорно называют Древнюю Русь Украиной. Даже название придумали специальное — Украина-Русь. Вполне вероятно, что они мечтали бы отказаться от названия «Русь» и вовсе, но тут уж никак не отвертишься, ибо люди русские, да и правда русская. А еще — русский язык, который в том, древнем, виде куда более похож на современный русский в лексическом отношении, чем на современный украинский. Да больше скажу — с современным украинским там вообще сходство минимальное. Вот простой вопрос на засыпку: почему у многих украинских городов в конце написано древнерусское «град», а не украинское «мисто»? Да потому что «мисто» не имеет никакого отношения к русскому языку, ни к древнему, ни к современному.

Когда говорят, что украинский язык создан в генеральном штабе Австро-Венгерской империи — немного преувеличивают, но лишь немного. Если вы найдете газеты из Львова и других городов Галиции XIX века, то окажется, что доминирующим языком там является русский. Нет, не совсем такой, как русский в той России, но очень к нему близкий. И очень далекий от того, что называется сейчас «украинским языком». Да и жили в Галиции русины, то есть русские, которых впоследствии, переломав через колено, с помощью концлагерей в Талергофе и Терезине превратили в некую совершенно новую нацию — украинцев. И при этом у новой нации было всего лишь одно назначение — быть антирусскими. Даже странно, что придумали такое нелогичное название, куда правильнее было бы назвать новый народ честно и прямо — нерусские.

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Вот сейчас на Украине очень гордятся гетманом Иваном Мазепой. По сути, он один из самых первых политических украинцев, ибо суть политического украинства есть предательство. Иван Мазепа именно таковым и был. Предал союз с Россией, пойдя в услужение шведскому королю Карлу. Немного не рассчитал, думал, что шведы гораздо сильнее русских, и в результате их победы он станет почти царем нового, независимого от России территориально-административного образования. Уж не знаю, как бы оно тогда называлось, но очень вероятно, что не Украина. Просто потому, что этот топоним не был особенно сильно распространен в то время и его больше использовали в смысле «окраина».

Так вот, первый политический украинец Иван Мазепа не знал украинского языка. Представляете? Политический украинец был, идеология предательства была, а языка как такового — не было! Мазепа писал и говорил на русском. Интересно, что на это скажет Ирина Фарион?

Конечно, очень многое для становления современной украинской нации, которая, на самом деле, так и не смогла состояться, сделал Михаил Сергеевич Грушевский, который написал целый десятитомный труд «История Руси-Украины». Собственно, он первый весь это исторический и лингвистический бред и обосновал, подведя под него какую-то базу. Конечно, база очень хилая, тем не менее это сработало. Видать, финансирование было хорошее. Да-да, из того самого Генерального штаба Австро-Венгерской империи. И нынешний украинский язык тоже придумал Михаил Сергеевич Грушевский, тем более это было не особо сложно: нужно было просто взять малороссийский диалект русского языка и щедро разбавить его всевозможными полонизмами и германизмами.

Тут стоит признать, что в известной мере с созданием «украинской нации» накосячили и товарищи коммунисты, которые того же самого Грушевского обласкали, дали ему очень приличную работу и проводили безудержную украинизацию, которой бы сейчас позавидовали и украинские националисты. Причем украинизировались даже те территории, которые и близко никакого отношения к Украине не имели. По сути, именно коммунисты и Владимир Ильич Ленин и являются отцами-основателями той самой Украины, которую мы видим сейчас. А то, что там валят памятники своему основателю, — лишь эксцессы истории, не более.

И знаете, очень жаль, что Николай Васильевич Гоголь не дожил до сегодняшних дней. Он бы сейчас разошелся на тему своей исторической родины, написал бы кучу гениальных романов и повестей, благо материала — хоть отбавляй.

Одна беда — все они были бы написаны на русском языке.

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