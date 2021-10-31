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Избирательная комиссия Ливии начала развозку бюллетеней по участкам
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии начала развозку бюллетеней по участкам
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 31 октября. Высшая избирательная комиссия Ливии продолжает подготовку к президентским и парламентским выборам, запланированным на 24 декабря. Специалисты приступили к очередному этапу по распределению карточек избирателей по участкам.

Представители отдела материально-технического снабжения ВИК завершили отгрузку бюллетеней. В настоящий момент департамент логистики руководит развозкой документов по указанным адресам.

Начальник отдела материально-технического обеспечения Валид Сияла заявил, что отгрузка осуществляется в соответствии с графиком и в рамках требуемых правил. Задержек или нарушений не выявлено.

«Благодарю всех, кто внес вклад и выполнил работу по распределению бюллетеней для отправки на избирательные участки», — сказал он.

Ранее глава ВИК Имад ас-Саих назвал дату начала регистрации кандидатов на выборы президента. По его словам, прием заявок стартует в первой половине ноября.

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