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Диакон Роденков прокомментировал заявление РПЦ об искажении Евангелия в фильме Скорсезе
Общество
Диакон Роденков прокомментировал заявление РПЦ об искажении Евангелия в фильме Скорсезе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Диакон Георгий Роденков в разговоре с ФАН прокомментировал заявление Русской православной церкви (РПЦ) об искажении Евангелия в фильме режиссера Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».

Как известно, конкретных правил по изображению жизненного пути Христа нет, однако, по мнению митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), образ Иисуса нужно подавать уважительно, чего не видно в картине Скорсезе, поэтому фильм нежелателен к просмотру. Со словами митрополита согласился и диакон Георгий Роденков.

«Мнение митрополита разумное, но не нужно вырывать из контекста его рассуждения и делать штамп про то, что «РПЦ признала грехом», — заявил собеседник ФАН.

Экранизация романа Никоса Казандзакиса «Последнее искушение» вышла в 1988 году. Фильм представляет собой исследование природы Иисуса Христа — Богочеловека. В творчестве Скорсезе он занял особое место.

Диакон Роденков прокомментировал заявление РПЦ об искажении Евангелия в фильме Скорсезе
Кадр из фильма «Последнее искушение христа» /

В свое время картину американского режиссера жестко критиковали религиозные организации и верующие. Фильм «Последнее искушение Христа» затронул темы, являющиеся для церкви довольно щепетильными, споры вокруг него не стихли до сих пор.

Лента была показана на Венецианском кинофестивале, также была несколько раз номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранее РПЦ поддержала решение Министерства культуры РФ об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Пола Верховена «Искушение». Соответствующее заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

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