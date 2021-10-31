Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Москва, 31 октября. Ставки по вкладам в отечественных кредитных организациях перешли к фазе роста, пишет газета «Коммерсантъ».

Сейчас на российском рынке наблюдается множество банковских предложений, которые предлагают клиентам ставку по вкладам в районе 8% годовых. Данная тенденция говорит об устремлении ставок вслед за инфляцией, которая по результатам октября может достичь аналогичного уровня.

Например, «РГС-банк» заявляет о повышении ставки в будущем до 8,18% в рамках одного из депозитов и о фактическом увеличении ставок на 0,1-0,3% в других вкладах. Компании «ТКБ» и «Россельхозбанк» предлагают 8% по двум вкладам, что зависит от сроков размещения средств. «Новикомбанк» повысил ставку сразу на 0,75%, после чего один из продуктов банка вышел на отметку в 7,75%.

Ставки «СКБ-банка» поднялись до 7,7%, «Росбанк» увеличил инструментарий до 7,5%, «Открытие» оформляет вклады со ставкой в 7,2% годовых, в то время как у «Райффайзенбанка» на депозите 6,85%. Аналитики отмечают, что во многих случаях корректировки относятся только к новым накопительным счетам и не затрагивают предыдущие ставки.

Эксперты объясняют нововведения на рынке ужесточением политики Центробанка России, который 22 октября повысил ключевую ставку в стране на 0,75%, до 7,5%. В начале октября средняя ставка по вкладам в РФ достигала 6,33%.