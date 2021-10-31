Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 16:55
16:55
Происшествия
Гараж площадью 600 квадратных метров потушили в Коми
16:51
Армия
Лавров заявил о нежелании НАТО вести диалог с Россией
16:51
Политика
Экс-генпрокурор Украины предложил Зеленскому покинуть пост президента для спасения страны
16:47
Происшествия
В Туле «Нива» перевернулась после столкновения с Volkswagen
16:43
Происшествия
Волонтер рассказал о спасении больного туберкулезом камерунского студента в Петербурге
16:39
Шоу-бизнес
Любовница мужа Натальи Гвоздиковой предлагала актрисе жить шведской семьей
16:38
Общество
Генерал-полковник авиации Геннадий Васильев умер в Москве
16:37
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении легковушки с фурой в Саратовской области
16:37
Политика
Сербская НПО «Народная дипломатия» начала работу по развитию отношений с Россией
16:35
Общество
Оплачиваемые выходные при вакцинации могут предоставить в Самарской области
Все новости

Суданский премьер-министр встретился со спецпредом ООН Пертесом
Политика
Суданский премьер-министр встретился со спецпредом ООН Пертесом
wikipedia.org  /  International Hydropower Association / CC BY 2.0

Хартум, 31 октября. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану Волкер Пертес встретился с премьер-министром страны Абдаллой Хамдоком. Об этом дипломат сообщил в Twitter.

Стороны обсудили ситуацию в Судане. Спецпред добавил, что продолжит поднимать этот вопрос на встречах с другими местными политиками.

«Только что встретился с премьером Судана Хамдоком в его резиденции, где он до сих пор находится, с ним все хорошо, но он под домашним арестом. Мы обсудили варианты посредничества и дальнейшие шаги для Судана», — написал Пертес.

Военные Судана 25 октября задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Премьера вскоре отпустили под домашний арест. Россия заявляла, что другие государства не должны вмешиваться в дела страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Суданский премьер-министр встретился со спецпредом ООН Пертесом
Судан оон премьер
Комментировать