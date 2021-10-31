Суданский премьер-министр встретился со спецпредом ООН Пертесом

Хартум, 31 октября. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану Волкер Пертес встретился с премьер-министром страны Абдаллой Хамдоком. Об этом дипломат сообщил в Twitter.

Стороны обсудили ситуацию в Судане. Спецпред добавил, что продолжит поднимать этот вопрос на встречах с другими местными политиками.

«Только что встретился с премьером Судана Хамдоком в его резиденции, где он до сих пор находится, с ним все хорошо, но он под домашним арестом. Мы обсудили варианты посредничества и дальнейшие шаги для Судана», — написал Пертес.

Военные Судана 25 октября задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Премьера вскоре отпустили под домашний арест. Россия заявляла, что другие государства не должны вмешиваться в дела страны.